Derbi descafeinado

No ha sido un gran encuentro el que han ofrecido C.D. Tenerife y U.D. Las Palmas en el día de hoy en el Heliodoro. Un derbi canario, suele ser otra cosa, más disputa, más fútbol, más emoción, y salvo por los goles, y lo vivido en la previa del mismo, no lo ha parecido. Quizás la falta de aficionados, tenga algo que ver. Pero eso no le resta, ni sirve de excusa, para ser consistentes de que no ha sido un gran partido.

LA PRIMERA PARTE

El encuentro arrancó con ritmo, los dos equipos buscaban la meta rival con incorporaciones desde las bandas de los extremos, que continuamente buscaban centros al área en busca de los delanteros para generar las primeras ocasiones de peligro. El primero en intentarlo fue el conjunto amarillo, un envío al área desde la banda izquierda fue rematado por Róber, aunque es cierto que su remate se marchó muy lejos de portería de Dani Hernández.

Esa ocasión del equipo de Pepe Mel, pareció despertar al C.D. Tenerife, que antes del minuto 10 de partido conseguiría adelantarse en el marcador gracias a un bonito tanto del argentino Valentín Vada. El centrocampista, recibió un centro medido dentro del área de Ramón Folch, y con una tranquilidad pasmosa, controló, y buscó el palo más alejado de la portería de Vallés, para así poner por delante a su equipo.

El gol pareció sentar de maravilla al equipo blanquiazul, que probablemente viviría sus mejores minutos sobre el césped. Todo lo contrario, lógicamente, le ocurría a los gran canarios, que se defendían con uñas y dientes, para mantenerse en el partido, y no encajar el segundo que podría haber complicado las cosas.

Pero a punto estuvo de llegar, un centro desde la derecha de Zarfino, dejaba solo a Sipcic para empujarla, pero estuvo muy atento para evitarlo Sergio Ruiz, que salvó a su equipo en el último momento. Tras esa ocasión, Las Palmas empezó a asentarse en el partido, y con el transcurso de los minutos, empezó a ser mejor que el Tenerife. Con esa mejora llegaron las primeras oportunidades, como por ejemplo un disparo desde la frontal de Sergio Araujo, que apunto estuvo de colarse en la meta de Dani, que realizó una buena parada.

Fue el preludio, de lo que ocurriría minutos mas tarde. Una falta lateral ejecutada por Pejiño, fue mal despejada por la defensa tinerfeña, y en el rechace, tras un doble remate de Sergio Ruiz, fue el propio mediocentro, el que conseguiría encontrar la escuadra de la meta tinerfeñista, para así hacer el gol que ponía el 1-1 en el electrónico. Resultado con el que se llegaría al final de los primeros 45 minutos.

LA SEGUNDA MITAD

En la segunda parte, siguió la misma dinámica con la que había terminado la primera. Las Palmas llevaba el peso del encuentro, y el Tenerife se refugiaba en su defensa alejada del área. Parecía que los dos equipos se encontraban cómodos, con las situaciones de partido. Los de Ramis controlaban el encuentro desde la defensa ordenada, y la Unión Deportiva, lo hacía desde la posesión. Por ese fútbol control, casi no se pudieron acercar con peligros a la portería rival ni unos ni otros.

Es por ello, que solo pudimos contar dos ocasiones más en el encuentro. Una por equipo. El primero en intentarlo fue Fran Sol, un centro desde la banda izquierda fue rematado por el delantero, que no tuvo su mejor tarde, pero que gozó de una oportunidad clara para sumar un tanto mas a su cuenta particular, pero su golpeo, se marchó rozando el palo. Cerca del final, llegó la del equipo amarillo. También en un centro, en esta ocasión desde la derecha, fue rematado por Rafa Mújica, en el área pequeña, pero su remate con la pierna zurda, se escapó por encima de la meta chicharrera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pocas cosas más pasaron hasta el final del encuentro, que se alargó hasta los 7 minutos, debido a una grave lesión de Javi Castellano, el cual tuvo que abandonar el campo en camilla, por un balonazo que le golpeó en el pecho, y que le hicieron arrojar sangre por la boca. Situación delicada, y de la que pepe Mel en rueda de prensa no quiso desvelar más detalles. El fútbolista está en observación y pernoctará en la isla para controlar su evolución.