Concepción: "Es tiempo de diálogo"

El presidente del C.D. Tenerife Miguel Concepción, ha hablado hoy en la página web oficial de club haciendo repaso a la situación actual de la institución, en el marco de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el Covid-19.

El máximo mandatario blanquiazul comenzó afirmado que “la actividad está parada pero lo primero son las personas, preservar la salud de los deportistas, y mientras tanto tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde a cada uno, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y mientras tanto, como no sabemos cuanto va a durar, se están manteniendo reuniones entre la Liga y AFE y vamos a ve que solución encontramos”.

Concepción enfatizó que “yo creo que es momento de diálogo, si estamos contratados para una actividad y no ejercemos, pues hay que tener en cuenta que los principales recursos de los clubes vienen de los derechos de televisión, de ese espectáculo y si no hay entradas pues habrá que regular las salidas. Yo espero que por parte de AFE y la Liga se lleguen a acuerdos en los que las dos partes se vean favorecidas siendo solidarios con la situación que vivimos”

En cuanto a los plazos el presidente añadió que “la próxima semana vamos a tener una asamblea de la Liga de Fútbol Profesional por videoconferencia y a ver si conseguimos una solución conjunta jugadores y clubes para afrontar esta situación. Si hay predisposición lo vamos a conseguir. Lo que se busca es que una liga que está ya en la segunda parte de la competición se pueda culminar. Todos tenemos esa voluntad, aunque ahora no podemos marcar lo tiempos porque no sabemos como evolucionará, pero a todos nos gustaría terminar la liga aunque no podemos poner una fecha”.

Por último, sobre los futbolistas de la primera plantilla el dirigente palmero afirmó que “se ha armado una hoja de ruta para que los jugadores desde el recogimiento en sus respectivas casas sigan unas líneas, y se les ha proporcionado el material para que una vez que pase la alarma y se reincorporen a los entrenamientos estén en un estado físico aceptable a pesar de la precariedad de estar encerrados en sus propias viviendas”.