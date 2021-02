Carlos Gutiérrez se deja querer por el C.D. Tenerife

En el día de hoy, las dos últimas incorporaciones del C.D. Tenerife, Jon Ander Serantes, y Germán Valera, han pasado el reconocimiento médico pertinente, para ya desde mañana poder incorporarse a los entrenamientos con el resto del grupo.

Precisamente sobre Jon Ander Serantes, hemos hablado hoy en nuestro programa de Deportes COPE Tenerife. Lo hemos hecho junto a un ex compañero suyo durante las dos últimas temporadas en el Avispa Fukuoka, el tinerfeño Carlos Gutiérrez, el cual no ha vivido un año sencillo, por una lesión que lo ha mantenido lejos de los terrenos de juego durante casi toda la temporada. En ese sentido, el lagunero reconoció que "Serantes siempre ha estado ahí, me ha ayudado mucho. Admitió también sobre el portero que "es un tío de vestuario, que siempre apoya, siempre anima, además es un gran portero, todos conocemos su trayectoria".

El propio canvercero reconoció a su llegada a la isla, que había preguntado a Carlos por Tenerife, ante lo cual el canario reconoció que "uno siempre barre para casa, cuando me preguntó, le conté que iba a estar muy a gusto, es una isla maravillosa con mucha calidad de vida" añadiendo que "le dije las dos opciones que para mí son las mejores, La Laguna y Santa Cruz son sitios maravillosos para vivir".

Sobre el nivel deportivo del guardameta Carlos Gutiérrez comentó que "el primer año Jon estuvo a un nivel espectacular, y este más de lo mismo. A nivel de competitividad está totalmente preparado". Ambos pasaron por una lesión similar a lo largo de su trayectoria, en este sentido el central señaló que "la lesión cuando la superas a nivel físico, solo te queda hacerlo también a nivel mental, y él ya lo ha conseguido".

Por último, Carlos bromeó con la posibilidad de poder volver a su tierra, para vestir la camiseta del C.D. Tenerife, esgrimiendo que "yo firmo que cuando se acabe mi aventura aquí, me pudiera salir la oportunidad de jugar ahí en Tenerife" puntualizando que ya le dije a Serantes que "me vaya haciendo hueco para el futuro".