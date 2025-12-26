El Canarias claro favorito ante el Granca en un derbi navideño con las entradas agotadas

El Pabellón Santiago Martín acoge este domingo a las 12:00 horas un nuevo derbi canario entre el Lenovo Tenerife y el Dreamland Gran Canaria. El encuentro, para el que se ha colgado el cartel de no hay billetes, llega en un momento clave para ambos equipos y con un ambiente festivo y de máxima rivalidad garantizado en las gradas.

Favoritismo local frente a la necesidad visitante

El conjunto aurinegro llega a la cita como claro favorito. Asentado en la cuarta posición de la Liga Endesa con un balance de 8 victorias y 3 derrotas, el equipo dirigido por Txus Vidorreta ha mostrado una gran solidez, superando bajas importantes. La principal duda para el partido es la del base Jaime Fernández, aunque se espera que pueda estar disponible tras ausentarse en el último encuentro por precaución.

Por su parte, el Dreamland Gran Canaria aterriza en Tenerife con una trayectoria irregular, ocupando la duodécima posición (4-6). A pesar de su pleno de victorias en la BCL, el equipo de Jaka Lakovič necesita un triunfo para no alejarse de la Copa del Rey y romper la mala racha de seis derrotas consecutivas en el Santiago Martín.

En la previa del choque, el jugador del Gran Canaria, Nico Brussino, ha reconocido que "sabemos que últimamente no nos están saliendo los resultados, pero esto va a ser un partido diferente". El alero argentino, con pasado en el Tenerife, ha asegurado que el equipo está "comprometido y con muchas ganas" para un duelo en el que deberán estar "los 40 minutos intensos luchando hasta el final".

No nos están saliendo los resultados, pero esto va a ser un partido diferente" Nico Brussino Jugador del Gran Canaria y ex aurinegro

Un pabellón vestido de gala

El espectáculo en las gradas está asegurado. Además de haberse agotado todas las entradas, la grada de animación local ha organizado un recibimiento especial al equipo a las 10:00 horas en el aparcamiento del pabellón. Se espera un lleno casi absoluto, a expensas de los asientos que puedan liberar los abonados, en lo que se prevé como una "verdadera fiesta del baloncesto" canario.