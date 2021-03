El autor del logo del centenario del C.D. Tenerife afirma que “no esperaba una reacción tan agresiva”

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la elección del logotipo del centenario del C.D. Tenerife, ha generado opiniones para todos los gustos. Son muchos los aficionados blanquiazules que en las ultimas horas han expresado su opinión en las redes sociales, después que que el club, presentara en sociedad este logro que estará presente en todas las acciones del centenario.

Al respecto de este asunto, el autor Waldemar Lemanczyk ha afirmado hoy en Deportes COPE Tenerife que “estoy acostumbrado a este tipo de polémicas y de fregados, porque también he presentado carteles de carnavales, pero sinceramente no esperaba una reacción tan agresiva”. El autor incidió en que “he llegado a sentir acoso en las ultimas horas en las redes sociales, incluso con mensajes privados de gente que no conozco”.

Lemanczyk remarcó que “por lo menos debería esperar a que se presente todo el desarrollo corporativo y después podrás decir si es una mierda o no. Alucino porque una identidad corporativa no se sustenta solo en un logo, sino que hay todo un ecosistema gráfico”.

En ese sentido, explicó que “el logo parte de un análisis de lo que ha hecho la competencia, hemos visto con otros clubes que han llegado al centenario, otros logotipos de instituciones como la NFL que han cumplido el centenario , y partir de ahí hemos incluido elementos del Tenerife con la bandera y el teide”.



Hay que recordar que, a través de un comunicado en su página web, el C.D. Tenerife anunciaba que , con el apoyo de la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (di-Ca), convocó el pasado día 3 de febrero la primera fase de un proceso de selección público para el diseño del logo del Centenario de la entidad blanquiazul.

Según reza la nota del club “a la convocatoria de esta Llamada a proyecto se presentaron más de 25 profesionales del diseño con titulación de grado o superior, y personas físicas o jurídicas que hayan ejercido en el ámbito del diseño o la ilustración durante, al menos, cinco años. La cantidad supone un récord de participación en relación a otros procesos convocados por el club”.

En primer término, el comité de valoración eligió a tres candidaturas, teniendo en cuenta todo el material, la originalidad y carácter inédito del logo. Las seleccionadas (por orden alfabético) fueron, las presentadas por Waldemar Lemanczyk, Vicente Ramón e Irubi estudio.

Finamente, la comisión técnica designada al efecto optó por seleccionar Waldemar Lemanczyk Paz como ganador del logo del Centenario del CD Tenerife. Y partir de ahí, llegó la polémica en redes sociales con opiniones de lo más variopintas.