Acorán Barrera: "Aquella eliminatoria de playoff fue agridulce para mí... y ahora veo a los dos equipos en dinámicas muy opuestas"

Este sábado se enfrentan Club Deportivo Tenerife y Sociedad Deportiva Ponferradina, y en Deportes Cope Tenerife hemos hablado con el ex futbolista Acorán Barrera, que militó en ambos equipos y ya está retirado del fútbol. El tinerfeño disfruta de una nueva etapa vital: "ahora haciendo deporte, por supuesto, y jugando a fútbol solo con mis hijos. Disfrutando un poquito de la familia y aprovechando el tiempo, que al final es lo más valioso", ha explicado sobre su día a día.

Una carrera marcada por la Ponferradina

Acorán ha recordado su larga trayectoria, que incluye su debut con el CD Tenerife en Primera División en la temporada 2001-2002, pero fue en la Ponferradina donde encontró su sitio. "Después de muchos años cambiando de equipo año tras año, ahí encontré esa estabilidad, esa confianza", ha señalado el tinerfeño, que se convirtió en una pieza clave del equipo berciano durante seis temporadas.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la polémica eliminatoria de playoff de ascenso a Segunda que enfrentó a ambos clubes y que terminó con el triunfo de la Ponferradina en el Heliodoro. "Fue una lucha deportivamente muy bonita. A mí, siendo de aquí, pues para mí fue muy especial, a pesar de que es un poquito agridulce por haber sido contra el equipo donde yo me formé", ha confesado. Pese a todo, se queda con el lado positivo de aquel momento: "Al final, el fútbol se se da así. Cada uno estaba defendiendo sus colores y teníamos el mismo objetivo".

La espinita de no volver a casa

El exfutbolista también ha revelado que tuvo la oportunidad de regresar al equipo que le vio nacer, pero la operación nunca se concretó. "Hubieron momentos en el que sí se pusieron en contacto conmigo, tuvimos alguna conversación, pero bueno, nunca se dio", ha admitido Acorán. Esta situación le dejó una sensación amarga, como él mismo reconoce.

"Quedó esa espinita, porque al final es el club de mi casa, donde yo me formé. Siempre me gustaría haber vestido la camiseta de mi casa, pero no se dio así", ha lamentado. A pesar de ello, se muestra contento con la trayectoria que pudo labrar lejos de la isla: "Gracias a dios pude hacerme mi carrera, seguir haciendo mi carrera por fuera, lejos de casa, pero bueno, contento con la experiencia que me tocó vivir".

Dinámicas opuestas antes del duelo

De cara al partido, Acorán analiza que ambos equipos llegan "en dinámicas diferentes". Del Tenerife destaca "la gran calidad de la plantilla que tienen, que lo están demostrando, están ahí en primer lugar". Sobre la Ponferradina, reconoce que atraviesan "momentos complicados" y espera que puedan revertir la situación, ya que considera que "como club, como institución, necesitan estar ahí arriba".

Pese a la mala racha del equipo visitante, Acorán advierte que no será un partido fácil para el líder. "Creo que va a ser un partido bonito, disputado. Aunque la 'Ponfe' esté en esa dinámica complicada, es un buen equipo y nunca se sabe. Al final, en estas categorías, todos los partidos son muy disputados y hay que jugarlos", ha sentenciado.