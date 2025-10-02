gastronomía con isabel pérez y dialprix
Tenerife lleva a Gastronomika el ronqueo en vivo de sus túnidos
El gran fresco del atlántico llega al congreso de San Sebastián. Juan Carlos Clemente será el encargado de llevar a cabo el despiece el próximo martes
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE MÁS TENERIFE
COPE MÁS TENERIFE
En Directo COPE TENERIFE
COPE TENERIFE
"No estamos en guerra, pero cuidado que tampoco estamos en paz. Aquí en España a lo mejor no se percibe, pero en el este de Europa sí"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h