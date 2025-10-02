COPE
Tenerife lleva a Gastronomika el ronqueo en vivo de sus túnidos

El gran fresco del atlántico llega al congreso de San Sebastián. Juan Carlos Clemente será el encargado de llevar a cabo el despiece el próximo martes

Entrevista a Juan Carlos Clemente

Redacción COPE Tenerife

Tenerife - Publicado el

1 min lectura

