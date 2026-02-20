Entrevista a Jesús Illada, delegado de CSIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el
1 min lectura11:08 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MÁS TENERIFE
COPE MÁS TENERIFE
En Directo COPE TENERIFE
COPE TENERIFE
"¿Cómo puede ser que más de la mitad de las víctimas asesinadas en lo que llevamos de año tuvieran algún tipo de protección que, evidentemente, ha fallado?"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h