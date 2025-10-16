gastronomía con isabel pérez
Diego Schattenhofer, mejor chef de hotel
El cocinero al frente del Taste1973 en el hotel Villa Cortés (Arona) recibió el galardón en el marco de los "Culinary Hotel Awards"
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el
1 min lectura8:26 min escucha
