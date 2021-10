El volcán sufre otro derrumbe en el cono principal y derrama más lava que alimenta las coladas

El volcán de La Palma ha sufrido este sábado, en su día 34 de erupción, un nuevo derrumbe parcial en su cono principal y ha seguido generando grandes derrames de lava que alimentan las coladas en su descenso valle abajo, donde sigue preocupando la suerte que correrá el barrio de La Laguna.



Todo ello en el día en el que la isla ha registrado el mayor terremoto de cuantos se han producido desde que comenzó esta crisis volcánica, un sismo de magnitud 4,9 e intensidad IV (sobre un máximo de XII), que ha sido ampliamente sentido en toda La Palma.



Se trata de un movimiento que de nuevo tiene epicentro en el municipio de Mazo, con foco a mucha profundidad (38 kilómetros), dentro de una dinámica que en las últimas semanas los científicos han venido asociando a un proceso de recarga del sistema volcánico prácticamente en el mismo lugar donde la isla empezó a temblar este verano, antes de que la erupción estallara más al norte, en la zona de Cumbre Vieja conocida como Cabeza de Vaca, en El Paso.



De hecho, ese es uno de los múltiples indicadores que maneja el comité científico del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) para descartar que por ahora se pueda hablar de que la erupción empieza a decaer.



El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha encargado de resumirlo con estas palabras: "El final de la erupción no está presto, nos quedan semanas por delante de emergencia".



Este sábado, se ha desplazado por quinta vez a la isla desde que comenzó la emergencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha reiterado su compromiso de tener a La Palma como una prioridad no solo hasta que termine la erupción, sino hasta que se haya reconstruido todo lo devastado por el volcán.



Sánchez ha señalado que se hace cargo "personalmente" del sufrimiento por el que están pasando más de 7.000 de personas que han sido evacuadas de su casa y, en especial, aquellos que ya saben que han perdido sus viviendas, sus trabajos o sus cultivos.



En este sentido, ha anunciado que el Consejo de Ministros del martes aprobará nuevas medidas de apoyo a La Palma: una disposición para dar cobertura a los autónomos afectados en la isla por la erupción y una reforma del fondo de contingencia que agilice la llegada de los fondos ya aprobados para empleo, 63 millones de euros, y para los sectores agrícola y pesquero, 6,8 millones.



Mientras tanto, las coladas se han seguido extendiendo: al inicio de este sábado, cubrían 889 hectáreas de terreno y habían destruido 2.129 edificaciones de todo tipo, no solo viviendas.



Los derrames de lava que se han producido en las últimas horas por la reconfiguración de los centros eruptivos del volcán de La Palma han ensanchado la colada que más preocupa, la que se ha quedado parada en el barrio de La Laguna.



En paralelo, el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ha constatado una mayor irrigación de lava al resto de coladas, a través fundamentalmente de tubos volcánicos, sobre todo en la primigenia, la que formó la fajana, que podría estar recibiendo aporte directamente de uno de esos tubos.



El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha concretado que el ensanchamiento de la colada más al noroeste se debe a esos derrames provocados por roturas parciales del cono secundario, especialmente en la zona cercana a Tacande.



Ha indicado también que en La Laguna "casi no ha avanzado un metro" en las últimas 24 horas, y que siguen pendientes del posible avance de esta lengua hacia el norte o el sur de la montaña homónima.



Lo "deseable", ha dicho, es la segunda opción, ya que evitaría más daños en viviendas, ya que el volcán ha destruido 1.030 desde que comenzó a erupcionar el pasado 19 de septiembre