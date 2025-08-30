Emoción entre los padres del CEIP La Laguna tras su anuncio de reconstrucción: “Es un símbolo de resiliencia ante el volcán”

Un símbolo de reconstrucción. Seguro que si echamos la vista atrás, recordamos aquellos días del año 2021 donde mirábamos con mucha preocupación a la isla de La Palma por la erupción del volcán Tajogaite. 2 elementos dolorosísimos que se llevó por delante la lava: sin duda, el cementerio de Las Manchas y, segundo, el CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane. 4 años después, el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias han suscrito un convenio para la reconstrucción de este centro por valor de 5,2 millones de euros.

Sin duda, será un símbolo de la recuperación de la isla. En la presentación del proyecto estaba el Consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, quien ha destacado la importancia de este proyecto: “Siempre hubo una voluntad, la de reconstruir y esa voluntad ha hecho que esas diferencias se han convertido en el éxito de este colegio”.

Ha sido una lucha larga y difícil. El colectivo de madres y padres de los alumnos del centro enfocó todos sus esfuerzos en que la vida del colegio volviera a ser una realidad. Nohely Fernández es la portavoz de este colectivo de madres y padres. Nos cuenta que esta idea surgió después de ver la inacción de las administraciones, y en una reunión en las propias canchas de deporte del centro: “Si me dicen que hace dos años que cuando nos reunimos en la cancha y empezamos a idear cosas para darle visibilidad a esta lucha. Al final ha sido una lucha tan justa que, bueno, que todo el mundo nos ha apoyado”.

DE MOMENTO, SIN PLAZOS

De momento, no conocen plazos para la reconstrucción. Desde el Cabildo trasladan que, desde que conozcan los tiempos del proyecto, informarán de ello a los afectados y esperan que se construya lo antes posible: “La consejería va a dar en tres años unas partidas presupuestarias. Que eso no significa que el colegio se haga en tres años, puesto que el cabildo, si tiene que adelantar dinero para realizar la obra, pues la hará. Entonces, esperemos que sea en el menor tiempo posible”.

SÍMBOLO DE RECONSTRUCCIÓN

Sin embargo, es imposible no emocionarse para estos madres y padres. Hubieran deseado que se construyera el colegio mucho antes, pero esperan poder tenerlo en el corto plazo para que sus niños y niñas puedan acudir. Ahora, el CEIP La Laguna no solo es un colegio, es un símbolo de reconstrucción de toda una isla: “No podemos quedarnos en esa tristeza, sino en la alegría de que esperemos que pronto podamos cruzar esas puertas en nuestro nuevo colegio, en el mismo lugar, que al final es algo simbólico de que la lava paró y que nos dejó el solar. Vamos a poder volver al mismo lugar”.