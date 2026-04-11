La visita del Papa a España activa una logística sin precedentes en Tenerife

A pocas semanas de la llegada del Papa León XIV a España, la organización del viaje apostólico ha presentado el lema oficial: Alzad la mirada. Toda una declaración de intenciones para un evento que movilizará a lo largo del país más de 50 pantallas gigantes, 8.000 copones para la comunión, 6.000 sanitarios y más de 5.000 voluntarios. El obispo de la diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago, ha destacado que ya se percibe la ilusión en el pueblo canario ante lo que considera un hecho histórico.

Claves de la organización en Tenerife

En Tenerife, la maquinaria logística ya está en marcha. La organización ha hecho un llamamiento para reclutar a 1.500 voluntarios que serán esenciales para el desarrollo de la visita. Gladys Rodríguez, responsable de logística del comité organizador, ha explicado que las inscripciones ya están abiertas en la web oficial conelpapa.es. Además, este viernes se inaugurará una oficina de atención al voluntario en la Casa Mesa, en la calle Carrera de La Laguna, para facilitar el proceso.

Hacemos un llamamiento a que todos aquellos que estén dispuestos a colaborar, pues que se apunten" Gladys Rodríguez

​Coordinadora de la visita del Papa León XIV a Tenerife

Los voluntarios desempeñarán funciones muy variadas, desde apoyo en el área sanitaria y de comunicación hasta la acogida de asistentes. Rodríguez describe el operativo como "un engranaje de muchas personas y muchas situaciones" donde todo debe estar "bien atado". El objetivo es garantizar que todos los actos se desarrollen de la mejor manera posible durante los dos días de la visita papal a las islas.

La agenda, la gran incógnita

Aunque han circulado informaciones en los medios, la organización insiste en que el programa oficial aún no está cerrado. "Hasta que la agenda oficial no nos la comuniquen de la Santa Sede, no podemos hacer anuncio de nada", ha afirmado Gladys Rodríguez. Pese a ello, todo apunta a que el acto central en la isla será una misa multitudinaria de despedida y acción de gracias que, si no hay cambios, tendrá lugar en el puerto de Santa Cruz.

EFE Papa León XIV, en una imagen de archivo

Para poder asistir a esta gran celebración será necesario inscribirse previamente a través de la misma web oficial, conelpapa.es. Aunque esta opción todavía no está habilitada, se habilitarán tres modalidades: individual, familiar o en grupo. Desde la organización se recomienda a las parroquias, colegios y movimientos que se inscriban en grupo para facilitar la gestión, pero piden no duplicar inscripciones.

Vayamos a la fuente oficial Gladys Rodríguez Coordinadora de la visita del Papa León XIV a Tenerife

La responsable de logística ha recalcado la importancia de consultar únicamente las fuentes oficiales para evitar confusiones. "Vayamos a la fuente oficial, es decir, vayamos a esa página, a la página del obispo, y no a la parte periodística", ha insistido Rodríguez, para que los fieles estén atentos a las actualizaciones que se publicarán en la web sobre la visita del Papa a Canarias.