Los trabajadores de la hostelería, sobre las ofertas laborales: "Sí hay gente para trabajar, pero hay mucho empresario pirata"

En las últimas horas registrábamos algunas de las quejas que los empresarios de la hostelería en Canarias realizaban en torno a la dificultad para encontrar a personal cualificado para formar sus plantillas. Resaltaban buenas condiciones, salarios muy dignos y horarios que facilitaban la conciliación; sin embargo, la parte de los camareros no piensan lo mismo. Analizamos qué opinan los trabajadores con una persona que, a diario, recibe denuncias de ofertas laborales con pobres condiciones en el sector de la hostelería en toda España. También en Canarias. Su nombre es Jesús Soriano, en su día fue camarero, y ahora trabaja en redes bajo el usuario “Soy camarero”. Miles de trabajadores de la hostelería se identifican con él.

Denuncia que las personas que buscan empleo se han cansado de las condiciones abusivas de la hostelería: “Ayer publiqué una oferta que da 58 horas semanales por 1.600 euros y solo un día libre. ¿Cómo vas a encontrar personal? No es que falten camareros, es que faltan ofertas y empresarios que hagan las cosas bien. La gente ya está cansada de trabajar tantísimas horas por tan poco dinero y al final, lo de la vocación, por muy profesional que seas y por mucho que te guste la hostelería, pues de la vocación no se come”.

Soriano explica que muchas veces los empresarios buscan mano de obra barata y poco formada. Esa poca cualificación se nota en el servicio, pero el empresario saca ventaja porque se aprovecha de su inexperiencia y situación: “Hay empresarios que lo que hacen es contratar a gente, aficionada, o gente que ese trabajo se lo toma como un trabajo puente, porque está estudiando, porque quiere un extra, o lo que sea, y no tiene vocación. Lo hace porque es rápido y, sobre todo, barato, y porque los puede quemar a turnos, y a lo que sea, porque sabe que no van a durar ahí. Cuando tú quieres ser un profesional, muchos desgraciadamente se están yendo a Irlanda y países nórdicos, porque las comparaciones son odiosas en cuánto condiciones y demás”.

Camarero

NO HAY FALTA DE ACTITUD

No entiende por qué se dice que hay falta de actitud para trabajar. Ese no es el motivo. De hecho, cuenta que cuando un empresario le ha pedido que comparta una oferta buena, que cumple las condiciones laborales, la gente responde enseguida con muchas ganas de trabajar: “Yo a veces publico ofertas de trabajo en mis historias de Instagram, cuando son buenas ofertas, que los empresarios me piden que lo suba para encontrar personal, y a los tres minutos me hacen quitar la oferta porque ya tengo cinco interesados. Hay gente que quiere trabajar, pero cuando tienes buenas condiciones”.