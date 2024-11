Tenerife ha perdido casi 1000 hectáreas de cultivos en la última década

La sequía, los bajos precios o el menor territorio agrario disponible. Diversas circunstancias han propiciado uno de los datos más impactantes en el sector primario de los últimos años. La isla de Tenerife ha perdido casi 1000 hectáreas de cultivos en los últimos diez años. De las 18.028 hectáreas del año 2014 a las 17.208 del 2023. Son, concretamente, 820. Y no hay distinción en esta reducción. Se da tanto en plantas de temporada y herbáceos, como los cereales, las papas o las hortalizas, como con aguacates y plátanos, que se cultivan durante todo el año.

Esta mañana valoraba el dato el Theo Hernando, secretario general de ASAGA en los micrófonos de COPE Canarias: “Si ya tenemos un sector agrario muy limitado, la población, igual que el turismo, van a más y nosotros a menos, no tiene sentido. Cada vez viene más gente y producimos menos. Somos personas que necesitamos comer”.

LA SEQUÍA, GRAN ENEMIGA

Es uno de los dolores de cabeza continuos de agricultores y ganaderos de las islas: la falta de lluvias. Las precipitaciones de estas últimas semanas no han sido suficientes y también han afectado a las cosechas de todo el archipiélago. Para que nuestro campo pueda desarrollarse, se necesitan lluvias persistentes. Lo ha comentado Roberto Goiriz, presidente de ASAJA-Las Palmas: “Aquí se necesita un día y una noche lloviendo seguido, que moje la tierra. No ha llovido con fundamento. Esta semana, quitado de cuatro gotas en Las Palmas de Gran Canaria, no hemos registrado casi nada de lluvia”.