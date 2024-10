Descubre el tamaño de la papa más grande de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha elegido a la papa más grande de la isla. El pasado viernes, se entregaba el premio a los tubérculos que se habían presentado a la III Concurso de Cultivo Papa Gran Canaria, dentro de las actividades de la VI Feria que se celebra en Teror durante todo el fin de semana.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con el agricultor David Ramírez, de la Finca La Caldera en Pino Santo, en la villa Mariana, quien se ha alzado con el premio del tubérculo más pesado. La papa pesó 1.371 gramos y es de la variedad Electra.

David Ramírez, relata de manera simpática que el sembró la papa y “comió lo mismo que las demás. Posiblemente, a lo mejor ha comido un poco más de abono que la otra, pero por norma general a lo mejor da menos cantidad en producto y el calibre es más grande”.

Dice que se trata de la más grande que ha cosechado y que no es lo normal, pero que cuando las sacaron de la tierra vieron dos de gran tamaño. "Nos llamó la atención, sacando, pues vimos dos papas grandes, la otra pesó un kilo doscientos diez y esta un kilo trescientos veintisiete”.

En cuanto al tubérculo en sí, cuenta David que la papa se puede utilizar, pero que las que con de este tamaño, normalmente suelen salir huecas por dentro, por el desarrollo del volumen.

Preguntado si va a vender esta papa premiada, el agricultor asegura que no, que está “deseando que termine la exposición para llevármela a casa y disfrutarla en familia, con unos huevos fritos, que es el mejor uso”.

PRODUCE 130 KILOS DE PAPA

David Rodríguez expone que está muy contento con este reconocimiento, pero que podría haberle tocado a cualquier otro agricultor. Durante el año él produce de media entre 120 y 130 kilos de papa, aunque “todo depende de la climatología”.

En cuanto a la situación del mercado, dice David Rodríguez, “que este año, por lo menos el año de sequía, está siendo un año muy duro y hemos tenido bastantes plagas, pero la campaña yo la salvé. Con un 40 % menos casi, pero la salvé. Y los precios, pues, auxilian siempre según esté el mercado, según lo que entre de fuera y según quieran más o menos manejar”.

La campaña depende de que la producción no tenga pérdidas. “Al final del año sacamos un baremo, miramos los kilos, los precios y sacamos gastos y como mínimo que no dé pérdida, subsistir y que no dé pérdida”.

Este premio le ayuda a David a seguir “luchando todos los días y con las mismas ganas. La verdad que es un aliento porque nos hacen visible al consumidor final y que es quien tiene el sartén por el mango, por así llamarlo”,

Hace un llamamiento a la ciudadanía para que no consuman papa del exterior, porque "con la cantidad de producción que hay aquí, que venga papas de fuera es inconveniente. Es un problema grave, pero claro, no podemos tampoco permitir el desabastecimiento del mercado”.

Propone regular más las entradas de la papa en las islas y que es un tema que deben mirar bastante bien. “Si regulamos las entradas en época sensible, en época de campaña, pues comeríamos todos y viviríamos bien”.