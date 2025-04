Tatuajes y el riesgo de cáncer: "Hasta tres y cuatro veces con respecto a la población general no tatuada"

Hoy en día existen tatuajes para todos los gustos: letras, números, dibujos, simbolismos, dedicatorias... Se podría decir que ya poca gente queda, sobre todo joven, que no haya caído en la tentación de hacerse algún diseño en su piel. Según cifras de la Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales (UNTAP), la demanda se ha multiplicado en los últimos años: calcula que en España existen entre 4.500 y 5.000 estudios abiertos.

Sin embargo, la comunidad científica se plantea si este amor por la tinta es saludable. Un estudio realizado en Dinamarca, publicado recientemente, sugiere que las personas tatuadas podrían tener un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer como linfomas, en el sistema urinario, así como de piel u otros que no son melanomas. El estudio ha analizado datos de más de 2.300 gemelos, lo que ha permitido controlar factores genéticos y ambientales compartidos.

Freepik Estudio de tatuajes

Para explicarnos más sobre este tema, Marina Rodríguez es dermatóloga y se ha puesto frente a los micrófonos de Herrera en COPE Canarias. Explica que además de este estudio, ya se han publicado hasta otras tres investigaciones que precisamente estudiaban la posible toxicidad de los tatuajes, pero tenían unos resultados algo más pobres. Afirma que este reciente estudio y la significancia estadística que muestra "viene a marcar un antes y después en el concepto que tenemos que tener de seguridad de los tatuajes".

tintas tóxicas

La doctora explica que el riesgo está claro para el cáncer cutáneo, exceptuando el carcinoma basocelular, o para linfomas, sobre todo en pacientes con tatuajes de gran tamaño. "Hasta tres y cuatro veces con respecto a la población general no tatuada", advierte. El problema está en la tinta, pues hay muchas de ellas que están prohibidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Cosméticos debido a la presencia de tóxicos orgánicos.

Como la gente quiere hacer sus tatuajes de colores, tienden a utilizar tintas que no están aprobadas" Marina Rodríguez Dermatóloga

Freepik Persona realizándose un tatuaje

Hidrocarburos aromático policíclicos, metales pesados, cromo, estaño, cadmio, mercurio... La dermatóloga advierte que todas las tintas de tatuaje son productos tóxicos que tienen un potencial carcinogénico comprobado, sobre todo las coloridas. "Hay muchas tintas que están prohibidas de distintos colores que no se pueden usar en Europa, pero como la gente quiere hacer sus tatuajes de colores, tienden a utilizar tintas que no están aprobadas". Así afirma que el problema está en la acumulación, no solo a nivel cutáneo, sino en las nanopartículas que miran al sistema linfático.

En cuanto si hay zonas más problemáticas que otras, la doctora explica que el estudio no tiene muy en cuenta este factor, pero tiene su propia hipótesis: "Esas zonas que tienen la piel más final, la absorción de estas partículas y nanopartículas de la tinta puede ser más fácil". Pone el ejemplo de la palma de la mano o la planta de los pies, donde el grosor es mucho más grande. De lo contrario, el cuello, la cara, o la piel en la zona del pecho es mucho más fina.

epidural en mujeres tatuadas

Freepik Mujer embaraza tatuada

En otros asuntos, se le ha preguntado a la doctora Rodríguez sobre algunos mitos y realidades. Entre ellos, uno muy famoso: sobre si a las mujeres tatuadas no se les puede aplicar la epidural a la hora de dar a luz. La experta explica que esto se decía hace unos años, cuando estaba de moda tatuarse la zona lumbar: "Exigiría un esfuerzo muy superior para cualquier técnica de anestesia epidural, porque el riesgo está en que yo pinche la tinta y esta migre hacia el canal epidural". Advierte que son productos realmente tóxicos, entonces una persona con un tribal en la lumbar puede ser un motivo para que el anestesista se niegue a pincharlo.

atención a los lunares

Freepik Mujer tatuada

El cuidado y la vigilancia de los lunares es otro de los grandes temas que inquietan a los dermatólogos, sobre todo en relación a este arte corporal. Marina cuenta lo que ve en consulta, donde los profesionales dejan un par de milímetros alrededor en los lunares de sus pacientes para que puedan hacerles seguimientos: "Los tatuadores que son un poco cuidadosos, ves cómo dejan un perfil de seguridad alrededor de los lunares". Sin embargo, esta no puede ser la única garantía de seguridad: "Si no tienes el lunar y aparece posteriori es imposible llevar esa monitorización, es muy complicado".

Las tintas se van, pero quienes se las van a llevar son tus linfocitos y no son inocuas" Marina Rodríguez Dermatóloga

Las técnicas de eliminación de tatuajes tampoco resuelven el problema, pues al ser la tinta absorbida por el sistema linfático, no hay marcha atrás: "Siempre se te va a quedar una marca, lun tatuaje fantasma. Te va a quedar una sombra de que ahí hubo algo". La dermatóloga advierte que siempre quedará cicatriz. "Por supuesto, las tintas se van. Pero quienes se las van a llevar van a ser tus linfocitos y no son inocuas".