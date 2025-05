El presidente del Cabildo de El Hierro, tras el vuelque del cayuco en la Restinga: “Algo se ha hecho mal, desde luego”

Tenerife - Publicado el 28 may 2025, 15:03

El dolor y la tragedia han sido las protagonistas de esta mañana en las costas de la isla de El Hierro: un cayuco con cerca de 160 personas volcaba cuando era remolcado por una salvamar de Salvamento Marítimo a las costas herreñas. Estaban a tocar de muelle cuando la embarcación no ha aguantado el peso y ha acabado volcándose. Los efectivos de salvamento han lanzado varios salvavidas al mar pero no se ha podido evitar la muerte de algunos de los tripulantes.

Ante el desastre, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha realizado declaraciones a la Televisión Canaria al respecto. Armas ha asegurado que no es momento de buscar responsabilidades, sino de atender a las víctimas, pero piensa que algo se ha hecho mal: “Hay que ver que algo se ha hecho mal porque ya sabemos que, por definición, ellos se van a una banda que es la banda más próxima o a la salvamar o a tierra. En fin, eso lo sabemos de antemano y no sé qué pudo haber fallado para que eso sucediera”.

Armas, además, ha asegurado que es necesario tomar medidas para que desastres como estos no puedan volver a pasar: “Ya nos sucedió, pero fue en alta mar, no en el muelle. La gente que sabe de este tema tiene que ver qué pasó exactamente y tomar decisiones para que esto no vuelva a suceder”.

EFE Uno de los menores rescatados del cayuco volcado

ACTUACIÓN EUROPEA

Lo el drama en el Atlántico no viene de nuevas. Las autoridades canarias vienen denunciando desde hace meses la necesidad de una actuación urgente para evitar este tipo de situaciones. Precisamente, esta misma semana, una comitiva con 9 europarlamentarios estuvieron en la isla herreña para conocer de primera mano el drama de la migración. Se centraron, sobre todo, en la situación de colapso en los centros de menores migrantes no acompañados, pero también visitaron enclaves muy importantes para esta crisis humanitaria como el propio muelle de La Restinga.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostraba, en medio de la tristeza que asola hoy al pueblo canario, una llamada casi de auxilio: “Estamos destrozados. Ojalá esta situación no se repita más”.