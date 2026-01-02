02/01/2026 Cádiz.- La residencia de mayores Micaela Aramburu de Cádiz contará con 90 plazas concertadas con la Junta de Andalucía.El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado este viernes 2 de enero de 2026 que la residencia de mayores Micaela Aramburu contará con 90 de sus 120 plazas concertadas con la Junta de Andalucía, de tal forma que 30 serán en este año 2026, 30 en 2027 y otras 30 en 2028.POLITICA AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado este viernes 2 de enero de 2026 que la residencia de mayores Micaela Aramburu contará con 90 de sus 120 plazas concertadas con la Junta de Andalucía, de tal forma que 30 serán en este año 2026, 30 en 2027 y otras 30 en 2028.

Bruno García ha recordado que esta residencia se inauguró en el año 2013 con 120 plazas para mayores de 24 horas y otras 30 de estancia diurna siendo financiada la obra con presupuesto municipal, y que las únicas plazas concertadas eran diez, sufragadas por el propio Ayuntamiento, según ha recogido esta administración local en una nota.

El alcalde ha expuesto que se sacó a concurso para que una empresa la explotara y que "aunque desde el Ayuntamiento de Cádiz se intentó concertar plazas con la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, para que el mayor número de mayores gaditanos se pudiera beneficiar de la misma, nunca fue posible".

En 2015, ha señalado, cambió el gobierno municipal, pasando a manos de Adelante Cádiz y José María González como alcalde. "En ocho años el anterior equipo de gobierno no fue capaz de concertar ni una sola plaza", ha afirmado el actual alcalde del PP, quien ha valorado "la coordinación actual" entre la Junta y el consistorio gaditano para "dar este gran paso de concertar un total de 90 plazas para mayores de nuestra ciudad".

En ese sentido, ha destacado la labor realizada por el teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Otero, y de todo su equipo técnico, agradeciendo la implicación de la Junta para "hacer posible este compromiso que adquirimos nada más llegar al gobierno de esta ciudad en junio de 2023, cuando nos comprometimos a avanzar en lo social".

Bruno García ha insistido en que para su gobierno "no hay progreso si no lo hacemos con las personas y especialmente con las más vulnerables". Por eso, ha añadido, "llevamos aplicando medidas de carácter social desde nuestra llegada a este Ayuntamiento, destinando más presupuesto a asuntos como el Servicio de Ayuda a Domicilio, triplicando las ayudas a entidades sociales, invirtiendo más en vivienda, en programas de empleo, en la atención y dotación de recursos para personas sin hogar y en la atención a mayores".

En otro orden de cosas, el alcalde ha trasladado tras la celebración de la Junta de Gobierno Local la aprobación de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz y la Asociación de Autismo Cádiz para la puesta en marcha de la campaña municipal de concienciación 'No seas petardo'.

En ella se van a hacer una serie de charlas adaptadas para los niños de primaria de la ciudad con el objetivo de crear conciencia acerca de los daños que puede provocar en colectivos especialmente sensibles el lanzamiento de petardos, cohetes o de cualquier elemento explosivo.

Los más afectados por este tipo de prácticas son las personas que se encuentran dentro del espectro autista y los animales de compañía y estas Navidades, a través de las redes sociales municipales, se ha llevado a cabo una campaña de concienciación.

Además, ha informado de la aprobación de un convenio con la Junta de Andalucía para el uso de las instalaciones del CEIP La Inmaculada fuera del horario escolar para las VI Olimpiadas Escolares de Cádiz, que tendrán lugar los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Para su celebración es necesario la puesta en marcha de una serie de servicios y de personal que se sale del horario normal académico y que van desde la vigilancia, la limpieza y otros.