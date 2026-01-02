Agenda de A Coruña fin de semana 2-4 de enero de 2026

Este primer fin de semana de 2026 está marcado en A Coruña por muchas actividades navideñas y el desembarco de la ilusión. Estas son algunas de las opciones para toda la familia el viernes, 2; sábado 3 y domingo, 4 de enero

Reyes Magos y talleres

Los Reyes Magos empiezan a recoger las peticiones de la chavalada en el Ayuntamiento de A Coruña. Se les puede visitar en el trono del Palacio Municipal de María Pita entre este viernes y el lunes, de 11h a 14h y de 16:30h a 21h

Concello de A Coruña Melchor, en la Cabalgata de Reyes Magos de A Coruña

Multiplican su presencia en los centros cívicos, y estarán este viernes a las 16:30h en las fiestas infantiles del de Os Rosales, a las 17:30h en el de Novoboanzanda. El sábado a las 16:30h en Os Mallos y a las 18:30h en Mesoiro. El domingo, a las 16:30h en la Ciudad Vieja y a las 17:30h en San Pedro de Visma.

Además, los pajes reales se desplazarán a las bibliotecas municipales para ayudar con las cartas. Desde las 17h estarán en las Bibliotecas del Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto.

El fin de semana será además el turno de las asociaciones vecinales. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán el sábado en O Ventorrillo, A zapateira, Adormideras y Bens. El domingo asistirán a Nostián, el Barrio de las Flores y Mesoiro y Vio.

En la Casa dos Xoguetes de la OMIC se organizan tanto el viernes como el sábado actividades desde las 15h, que incluyen Bingo de Navidad, elaboración de postales de Reyes o cuentacuentos

Andy Perez Casa dos Xoguetes de A Coruña

Centros comerciales

El centro comercial de Los Rosales sigue lleno de espíritu navideño, con Club Infantil viernes, sábado y domingo desde las 17:30. Tienen talleres de máscaras y la visita de un Rey Mago y del Paje Real estos tres día

Los Reyes Magos van a Marineda City de 17h a 21h. El centro comercial pone a disposición una sala amigable entre las 17h y las 18h libre de ruido y con pictogramas, y ofrece intérprete de lengua de signos para que todos los peques puedan comunicarse con Sus Majestades

En el Corte Inglés tienen más talleres, todo este fin de semana. Para aprender a elaborar campanas navideñas, Estrellas de Navidad o Reyes de Algodón. Todos en la tercera planta del centro, el viernes, el sábado y el domingo desde las 18h.

Actividades de Navidad para toda la familia

Este viernes es el último día para poder visitar el mercado de navidad en la Plaza de María Pita.

COPE Coruña Mercadillo de Navidad de María Pita en A Coruña

Para los más pequeños está también en funcionamiento la pista de hielo del Muelle de Batería y las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez.

Sigue en el Palacio Municipal de María Pita el Belén Municipal. Puede visitarse de once a dos, y por las tardes, de cinco a nueve. Otros belenes destacados son el del Cuartel de Atocha o el de la iglesia de Liáns, un belén de cine para el que hay que reservar a través de la página web de la parroquia de Santa Eulalia de Liáns

Música

El Palacio de la Ópera ofrece el concierto de Año Nuevo de Viena, al lado de casa. Solistas de la Filarmónica de Viena conforman el Philharmonic Ensemble, con un programa repleto de polkas, valses y marchas. Comenzará a las 19:30h de este virenes.

En el Circo de Artesanos, hay Concerto Galego de Aninovo a cargo de Tres por Catro. Desde las 20h de este viernes, con el grupo vocal Entrelas y el Trío Contrastes & Piano

Más música, en la sala Mardi Gras. A las 22h de este viernes Slam ofrece un tributo a The Doors. Este sábado a la misma hora, podremos oír el jazz rock progresivo de Amoeba Split

Noela Bao Letrero del Jazz Filloa

El sábado en la Sala Jazz Filloa, Pablo Seoane Trio actúa con doble sesión: 21:30h y 23h.

También el sábado, a las 22:30h, The Miticos dan concierto en la Sala Garufa.

Artes escénicas

La Gala Manicómicos celebra el 22 aniversario de la formación este viernes a las 19h en el Teatro Rosalía de Castro. La entrada es libre hasta completar aforo.

Llega al Teatro Colón el espectáculo Reinventio. Magia, circo y danza con factura gallega y tres funciones este fin de semana. A las 18h y 20:30h el sábado y a las 18h este domingo.

Visitas guiadas

El grupo naturalista Habitat comienza 2026 con una salida para descubrir los espacios verdes de A Coruña. Comenzará por los jardines, irá por el margen costero y terminará en el Castillo de San Antón. Comienza el domingo a las 10h y la inscripción es obligatoria

El Ayuntamiento de A Coruña organiza una visita guiada por la exposición “Xavier. Momentos naturais”, en el Kiosko Alfonso. Trae a la ciudad algunas de las obras más relevantes del artista francés Xavier, sobrino nieto y discípulo formal de Picasso. Será a las 12h de este sábado. La entrada es libre pero hay que reservar plaza presencialmente en el propio Kiosko

Retiro espiritual

La archidiócesis de Santiago organiza un Retiro Diocesano este sábado, en la parroquia de Los Santos Ángeles. Se trata de una jornada de encuentro espiritual abierta a cualquier persona que desee participar y comenzará a las 10:30h. Incluye meditaciones sobre navidad y el misterio, Rosario de Navidad o una comida compartida en un espacio de coloquio y reflexión conjunta

Actos en la comarca

En la comarca, los Reyes Magos comienzan a recorrer desde este viernes los centros cívicos de Arteixo. El mercado del paseo fluvial se puede visitar este fin de semana, ya que estará hasta el lunes. Se unen a su mercado de Navidad en el paseo fluvial de la iglesia

Oleiros sigue con las atracciones en la plaza Esther Pita. Rebumbo de obradoiros de 17h a 20h este viernes. El sábado, obradoiro de nadal desde las 17:30h. Continúa además la pista de hielo situada en la polideportiva II República de Perillo hasta el 11 de enero

En Sada, espectáculo musical infantil este viernes a las 18:30: As Vogais do Galego con Gramola Gominola, con entrada libre en la Casa da Cultura. El domingo a las 19h, Cantabile ofrece concierto de Año Nuevo