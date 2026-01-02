La doble cara de la Navidad en los hospitales: de los primeros bebés del año a los niños que necesitan compañía

La Comunidad Valenciana ha dado la bienvenida a sus primeros bebés de 2026 con el nacimiento de tres niñas. La primera en llegar ha sido Eleanor Sofía, quien nació a las 00:06 horas en el Hospital General Universitario de Castellón con un peso de 2,975 kilos. Unos minutos más tarde, a las 00:23, nacía Carmela en el Hospital La Fe de Valencia, pesando algo más de 3,5 kilos. Ya de madrugada, a las 2:00, llegaba al mundo Elena en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante con 3 kilos de peso.

Estos nacimientos inauguran un año que sigue a un 2025 en el que se registraron 26.405 nacimientos en la red sanitaria pública valenciana, casi mil más que en 2024. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en el programa 'Herrera en COPE en Valencia', la alegría de estas llegadas contrasta con la realidad de otros niños que pasan estas fechas solos en los hospitales. Para evitarlo, la ONG Mamás en acción trabaja para que ningún menor hospitalizado en la Comunidad se sienta desamparado.

Nacer para acompañar

Mamás en Acción nace en Valencia en 2013 a raíz de una experiencia personal de su fundadora, Majo Gimeno. "Me encontré con un niño que estaba enfermo y solo en una habitación de hospital. Providencialmente, tenía la edad de mi hija, no tenía ni dos años", ha explicado en COPE. Tras el impacto inicial y la negativa del centro a que lo acompañara por no pertenecer a ningún colectivo, Gimeno decidió actuar. Meses después, junto a cuatro amigas, puso en marcha la organización.

Aquel niño no salía de mi cabeza" Majo Gimeno Fundadora de Mamás en Acción

La misión de la ONG es clara: "Acompañamos 24 horas los 365 días del año". Gimeno ha confesado la tensión que se vive en fechas tan señaladas como la Navidad por el miedo a no poder cubrir todos los turnos. "Siempre tengo miedo de que nuestros niños se queden solos, pero siempre hay alguien dispuesto para acompañar", ha asegurado. El objetivo es ir más allá de los cuidados básicos, porque, como ella misma subraya, hay que "alimentarles tanto el estómago como el corazón".

Cariñoterapia

El procedimiento se activa cuando el hospital contacta con la ONG. A través de una aplicación móvil, los voluntarios reciben una alerta con los datos del menor. "Por ejemplo: Carlitos, 5 años, La Fe, traumatología", detalla Majo. Los voluntarios se apuntan según su disponibilidad y perfil, y la respuesta es abrumadora. "Es increíble, cuando lanzas el acompañamiento, en menos de 10 minutos tienes cubierta una semana", ha relatado con emoción.

El voluntariado de Mamás en Acción abarca todo tipo de situaciones y patologías. Acompañan a recién nacidos, en casos de apendicitis, a adolescentes en unidades de psiquiatría por depresión profunda o intentos de suicidio e incluso en procesos de final de vida. La clave es lo que Gimeno llama "cariñoterapia", un afecto que el personal sanitario no siempre puede dar y que resulta fundamental para la recuperación y el bienestar de los menores.

El duelo de aprender a dejar ir

Este acompañamiento genera vínculos enormes entre los voluntarios y los niños. Por ello, las altas médicas, aunque se celebran, suponen "un pequeño duelo" para el voluntario. Majo Gimeno ha destacado la importancia de saber gestionar esa despedida: "Hay que aprender a dejar ir, porque si no somos capaces de hacerlo, no acompañaríamos a un siguiente niño".

Mamás en Acción Voluntarias de Mamás en Acción

La fundadora de Mamás en Acción ha concluido con una reflexión sobre la motivación real del voluntario: "Tú no haces este voluntariado por ti, por ti nunca harías esto, siempre tienes un plan muchísimo mejor. Pensar 'si yo no voy y ellos están solos' es lo que nos quita un poco la paz y dices, '¿cómo no voy a ir?'".