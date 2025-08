Preocupan los accidentes de moto en Canarias con diecinueve muertos en lo que va de año: "Carreteras con muchas curvas"

Diecinueve motoristas han muerto en vías urbanas y convencionales de Canarias en lo que va de año y otros 170 han resultado heridos, según datos que ofrece la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. De hecho, aportan un dato alarmante: afirman que los motoristas representan un cuatro por ciento de los usuarios por las carreteras de las Islas, pero luego suelen verse involucrados en el 27% de los siniestros. Aquí te desvelamos los posibles motivos, que ya te adelantamos que vinculan la orografía del Archipiélago, las medidas de seguridad y la concienciación.

En canarias apetece ir en moto

Jesús Rodríguez, agente de Guardia Civil y experto en seguridad vial, nos contaba en Herrera en COPE Tenerife que vivimos en una comunidad en la que la orografía y el clima hace que a muchos les apetezca aficionarse al mundo del motor: "Ten en cuenta que vivimos en una comunidad donde el buen tiempo es predominante, donde apetece salir bastante en moto. Y después nos encontramos en zonas de las diferentes islas, carreteras muy escarpadas, carreteras con muchas curvas, y se produce un cóctel que sale mucha moto a la carretera. Y esto después lleva a estos resultados que son, la verdad, muy negativos".

Personas que cogen la moto y van prácticamente en cholas con las bermudas, a veces sin camiseta" Jesús Rodríguez Experto en Seguridad Vial

Muchos en búsqueda de la adrenalina optan por buscar carreteras escondidas, quizás no muy bien señalizadas o peligrosa: "Circulan más personas por carreteras, digamos, por decirlo así, como más escondidas, buscamos sitios para pasar el día y tal". A esto se le añade que muchos no van con el equipamiento adecuado, por lo que una caída puede ser fatal: "Desgraciadamente, todavía a día de hoy encontramos personas que no llevan el equipamiento necesario y seguro. Personas que cogen la moto y van prácticamente en cholas con las bermudas y algunas veces sin camiseta", explica Rodríguez. "¿Eso qué provoca? Pues provoca que si tenemos un siniestro vial el resultado final, las lesiones se agraven".

fotonoticia_20240320080640_690

más conciencia y educación vial

Desde las autoridades creen que es necesaria hacer campañas de primeros auxilios, porque el tiempo de respuesta ante un accidente es crucial. Ya sabes, el sistema PAS: primero, proteger, segundo, avisar y tercero, socorrer. La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, la que mencionaba antes, resaltaba que un 50% de las muertes se producen en el escenario del accidente o de camino al hospital y reducir en 10 minutos el tiempo en el que los servicios de emergencia llegan al lugar del siniestro podría reducir las muertes en una tercera parte de los heridos graves.

Los países nórdicos llevan unas leyes de seguridad vial que son las más avanzadas del planeta y allí lo que prima antes que nada es la concienciación" Jesús Rodríguez Experto en Seguridad Vial

Tener herramientas para primeros auxilios es fundamental, reconoce Rodríguez, aunque piensa que también hay que hacer un trabajo previo, cuando uno está en el volante. Adelantarse al siniestro. Piensa que ojalá la educación vial fuese suficiente y que el comportamiento en las carreteras no dependiese de sanciones económicas: "El ser humano aprende a base de golpes, en ese sentido, golpes económicos que reciba uno. También es bonito mirar hacia los países nórdicos que llevan unas leyes de seguridad vial que son las más avanzadas del planeta y allí lo que prima antes que nada es la concienciación, la educación. Hace falta todavía en España mucha conciencia, mucha educación vial".