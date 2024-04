Los sindicatos quieren eliminar todo el alquiler vacacional en las zonas tensionadas de Canarias

CCOO va a presentar alegaciones al proyecto de ley de vivienda vacacional que ha planteado el Gobierno de Canarias para regularizar el sector, al considerar que las medidas que contiene están planteadas para el largo plazo y no hay ninguna iniciativa de urgencia para facilitar que los canarios encuentren un alquiler asequible.

El sindicato cree que son necesarias medidas “ahora” para encontrar piso y explican que, de cada 20 viviendas, 15 o 16 son vacacionales y esto ha encarecido el precio de los alquileres de larga duración. La secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias asegura que van a pedir eliminar las viviendas vacacionales que se encuentren en las zonas tensionadas. Afectaría, como mínimo, a las dos capitales canarias, pero también la zona sur, tanto de Gran Canaria como de Tenerife.

Las Palmas de Gran Canaria pide al Gobierno declarar la ciudad como zona tensionada del alquiler El consistorio ha llevado al pleno un acuerdo declarativo para instar al Gobierno a que inicie los trámites para regular los precios Redacción COPE Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria 29 abr 2024 - 16:21

Monserrat Cosano cree que una vivienda vacacional “no tiene sentido en Cabo Blanco, no entendemos que haya una vivienda vacacional allí, que es un barrio residencial. En lugares donde vive la población no tiene sentido, lo lógico es en zonas costeras, en zonas turísticas, en montaña, pero no donde vive la gente, porque eso elimina los alquileres tradicionales y los pone a un nivel que no puede alcanzar la gente”.

Recordaba también el problema que tienen muchos trabajadores del sector turístico, que viven lejos de su puesto. “No puedes tardar dos horas en llegar a tu puesto de trabajo. En el sector turístico tienes turno partido, entonces no puedes estar empleando ese tiempo en ir y volver”, advertía.

Primero de Mayo

Los sindicatos salen mañana a la calle en Canarias, al igual que en el resto del Estado, para reclamar un trabajo digno, la disminución de horas de trabajo y salarios dignos. En este sentido, están de acuerdo con la reivindicación del 20 A para que se reparta la riqueza que genera el sector turístico. "Somos la segunda comunidad de España con salarios más bajos y es fundamental que, para que los trabajadores tengan calidad de vida, mejoren sus sueldos".

Monserrat Cosano no podía dar una explicación a por qué en Canarias tenemos más parados perpetuos que en el resto de Comunidades Autónomas. El porcentaje de trabajadores en esa situación es del 36,7 % cuando en el resto de regiones no sobrepasa el 30 %. “No sabemos cuál es el motivo. Los empresarios se dedican a solicitar trabajadores, pero al mismo tiempo vemos que tenemos una tasa de paro muy elevada. Entendemos que, con los salarios tan bajos y al tener que vivir lejos, a la gente económicamente no les sale rentable”, aseguraba en Herrera en Canarias.