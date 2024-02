El problema de las redes sociales en menores que un psicólogo denuncia: “Queremos prohibirlas, pero..."

Las redes sociales son, ahora mismo, un problema para muchos padres debido al uso excesivo que los menores pueden llegar a realizar. Y los estudios así lo demuestran. Un sondeo de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios de 2021 afirmaba que casi el 70% de los niños de entre 10 y 12 años tenía redes sociales, un porcentaje que, obviamente, va aumentando por la edad. Y que, además, tiene ya presencia en edades más tempranas.

Esto ha llegado al punto, en España, en el que incluso hay propuestas presentadas en el Congreso de los Diputados. Como la que dos docentes llevaron en noviembre de 2023, avaladas con más de 60.000 firmas, en la que pedían prohibir el uso de los teléfonos móviles a menores de 14 y 16 años.

Toda esta situación ha generado un debate obvio. Los adolescentes y los niños cada vez pasan más horas delante de los teléfonos móviles y, en su mayoría, en plataformas como TikTok, Instagram o X, antiguamente conocida como Twitter. Un informe de Cáritas afirmaba que casi el 40% de los adolescentes pasa más de 6 horas al día con el móvil. Para algunos, esto es un uso adictivo.

Por ello, el debate en el que algunos proponen, incluso, prohibir las redes sociales en jóvenes está más activo que nunca. Cristina López Schlichting charló en el Fin de Semana de la Cadena COPE con Juan Manuel Machimbarrena, doctor en Psicología por la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de investigación de Ciberpsicología. Y sacó una conclusión sorprendente.

"No es sólo un problema de los jóvenes"

Para Machimbarrena, el interés de los padres es totalmente lícito porque hay una exposición muy importante entre los jóvenes. Sin embargo, cree que el enfoque no debe de ser prohibir, sino educar. De hecho, ya hay una regulación existente. "Existe como tal en la Ley de Protección de Datos, no pueden dar consentimiento los menores de 14 años, ya hay algo que regula el hecho de que un menor no debería de tener un teléfono móvil. Salvo que se lo cedan, y tampoco debería de estar participando en estas apps porque no podría dar su consentimiento", explica el doctor en psicología a Cristina.

Sin embargo, cree que el error pasa por intentar pegar "un patadón para adelante" y no intentar educar... además de, sobre todo, dar ejemplo. "La regulación tiene sus cosas, porque luego con 14 años y 1 día no van a ser más capaces. Pasa por educar y hacer un uso más consciente y acompañado. Nosotros, como adultos, veamos cómo usamos nosotros las redes sociales. Queremos prohibirlas pero las usamos mal delante de ellos también”.

Y esto no es ninguna tontería. Los estudios también demuestran que los adultos pasan un tiempo similar al de los jóvenes en las redes sociales. Por ello es tan importante educar: "Hay que hacer una aproximación gradual. Lo que no tiene sentido es darle un móvil de último modelo sin que haya una educación".

Lo que propone el psicólogo: "Como la educación clásica"

Es por esto por lo que Machimbarrena propone un enfoque más similar al que ha existido siempre con otros temas como, por ejemplo, salir de fiesta. "Nadie cuando empieza a salir de fiesta le dejan volver cuando quiera. Explicar ciertos hábitos que no hay que tener, como comer o que sea lo último que hacemos. Mediación parental", explica el psicólogo.

De hecho, hace una comparación con la situación en la que un menor empieza a ir por su cuenta al colegio: "El primer día no va a ir solo. Pero cuando tenga ya una autonomía sí que dejaremos que vaya por su cuenta. No somos conscientes de que con la tecnología pasa algo similar".

Si bien es cierto que Machimbarrena no opina que existe una crisis de salud mental por las redes sociales, hay datos que asustan. Por ejemplo, el aumento del 70% en la ansiedad y la depresión en los jóvenes en los últimos 25 años, según la Real Sociedad de Salud Pública y el Movimiento Juvenil de Salud del Reino Unido.