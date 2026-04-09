Un 'gallego' de Friburgo con el corazón dividido ante la visita del Celta

Hay historias que solo el fútbol puede escribir. La de Fernando es una de ellas. Nacido en Friburgo en 1970 pero de sangre gallega, vive con especial emoción la eliminatoria de la Europa League que enfrenta al club de su ciudad, el SC Friburgo, y al equipo de su tierra, el Celta de Vigo. Con el corazón "dividido", como él mismo reconoce, atiende a Deportes COPE en la previa de un partido que para él es mucho más que fútbol.

La vinculación de Fernando con Galicia es total. "Mis padres emigraron en el 64 para trabajar aquí en un pueblo pequeño, en una selva negra", relata. Lo que iba a ser una estancia de un año se convirtió en cuatro décadas. Aunque sus padres ya regresaron a Galicia, él se quedó en Alemania, pero nunca ha perdido el contacto. "Tengo una relación muy íntima con Galicia, porque voy cada dos o tres años a ver a mi familia", explica.

Amistad con el técnico rival

Su conexión con el SC Friburgo es tan fuerte que incluso le une una amistad con su actual entrenador, Julian Schuster. "Nuestros dos primeros hijos son de la misma edad y nos conocimos en la guardería cuando él todavía era capitán del equipo", desvela. De hecho, la camiseta que viste durante la entrevista es una del propio Schuster de su etapa como futbolista, hace más de diez años.

Esta doble lealtad le hace tener un deseo particular para el final de temporada. "Tengo el corazón dividido. Por una parte, voy con el Friburgo, pero también voy con el Celta esta noche", admite. Su escenario ideal para contentar a ambos es claro: "Lo que yo quiero es que esa temporada el Celta se quede quinto y el Friburgo gane la Europa League, para así poder ver a los dos en la Champions el año que viene".

Lo que yo quiero es que el Celta quede quinto y el Friburgo gane la Europa League" Fernando Hijo de emigrantes gallegos en Friburgo

La relación con el técnico es tan cercana que, nada más conocerse el sorteo, recibió noticias suyas. "Cuando se supo el partido, fue el primero que me escribió, me preguntó: 'mira, si necesitas entradas para el partido, dímelo'. Se alegró mucho de que jueguen contra el Celta", cuenta Fernando.

Dos filosofías de cantera

En Friburgo se respeta, y mucho, al conjunto vigués. Fernando asegura que en Alemania "saben que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que apuesta por la cantera, que tiene 15 jugadores que son de cerca de Vigo". Esa filosofía es un punto en común entre ambos clubes, ya que el Friburgo también se caracteriza por dar oportunidades a sus jóvenes talentos.

"Son clubes parecidos, los dos apuestan por la cantera, pero el sistema de juego es distinto. A mí, la verdad, me gusta más el sistema de juego del Celta que el del Friburgo", confiesa Fernando, dejando claro su gusto por el estilo de toque del equipo gallego.

Un ambiente espectacular

Para el partido de ida en el Europa-Park Stadion, Fernando anticipa una atmósfera increíble. "El ambiente es buenísimo en Friburgo, el estadio siempre está lleno, venga quien venga, y a mí me encanta estar en el estadio", afirma con rotundidad. Asegura que la noche será especial y el ambiente, "mejor todavía" de lo que ya es habitualmente.

Ante la pregunta de un resultado, su respuesta es la de alguien que no quiere que pierda ninguno. "Yo espero que haya un empate y en la vuelta, otro empate, y que decidan los penaltis", concluye entre risas, deseando que la eliminatoria sea lo más larga y emocionante posible.