Estas son las estafas que ha detectado la Policía Nacional en las primeras horas de la campaña de Declaración de la Renta 2025

Toma buena nota de lo que nos ha contado en COPE la portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia.

Acaba de comenzar la campaña de la declaración de la Renta 2025 que finalizará el 30 de junio, y la Policía Nacional nos ha puesto en alerta ante las primeras estafas que ya se han detectado en Zaragoza. Hablamos del engaño que han sufrido varios contribuyentes mediante técnicas de suplantación de su identidad.

00:00 Volumen Cerrar POLICIA NACIONAL Rocío Gracia, portavoz de la Policía Nacional.

Los delincuentes se hacen pasar por organismos oficiales como la Agencia Tributaria, y mediante mensajes SMS, correos electrónicos o llamadas telefónicas, informan a los estafados de supuestas devoluciones de dinero o de que existen problemas en su declaración de la renta.

Estos mensajes suelen incluir enlaces fraudulentos que conducen a páginas web que imitan de manera muy profesional a las oficiales, con el fin de recabar datos personales, bancarios o credenciales de acceso de las víctimas potenciales.

Entre los engaños más frecuentes que se han detectado se encuentran aquellos en los que se comunica a la persona afectada que tiene derecho a un reembolso fiscal o que existe una incidencia urgente que debe resolverse de manera inmediata.

Este tipo de mensajes persigue generar sensación de urgencia y apariencia de legitimidad, dos elementos clave para provocar que la víctima actúe sin comprobar la autenticidad del aviso.

EJEMPLOS DE FRAUDE

Estos son algunos de los ejemplos de comunicaciones fraudulentas que se han detectado:

"Agencia Tributaria: tiene una devolución pendiente de 426,35 euros. Acceda aquí para recibirla: http://aeat-devolucion.com”

"AEAT: Detectado un error en su declaración. Evite sanciones accediendo ahora: http://renta-segura.info"

"Dispone de un reembolso fiscal. Complete sus datos bancarios en el siguiente enlace para tramitar el ingreso"

"Aviso urgente: su expediente presenta irregularidades. Si no actúa en 24 horas podría ser sancionado".

Desde Policía Nacional se recuerda que los organismos oficiales nunca nos van a solicitar información sensible a través de enlaces enviados por SMS o correo electrónico, ni exigen pagos inmediatos mediante este tipo de vías.

Igualmente se recomienda verificar siempre la autenticidad de las páginas web, accediendo directamente a través de direcciones oficiales y desconfiar de cualquier notificación que nos solicite datos personales o bancarios.

En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, se aconseja contactar de inmediato con nuestro banco y formular la correspondiente denuncia, presentando toda la documentación que se pueda aportar.