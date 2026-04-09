El ‘genio’ que necesita Gran Canaria: así es Néstor 'Che' García, el nuevo líder del banquillo

El técnico Néstor Che García llega hoy a la isla para tomar las riendas del CB Gran Canaria. El entrenador argentino tiene previsto dirigir su primera sesión preparatoria hoy mismo y será presentado oficialmente mañana, con el objetivo claro de cambiar la dinámica del equipo y asegurar la permanencia en la recta final de la competición.

Un genio y un psicólogo

Para analizar en profundidad su fichaje, nadie mejor que Josep María Raventós, quien fue su segundo entrenador en el Fuenlabrada. Raventós no duda en calificarlo como un genio de nuestro deporte. "Él es bueno, de hecho, en Sudamérica lo ha ganado absolutamente todo, tanto con equipos como con selecciones, tiene un currículum impresionantemente largo", asegura. Por ello, lo considera "la persona adecuada para ayudar al club a salir de esta situación".

Es un genio de nuestro deporte" Josep María Raventós Entrenador de baloncesto

Más allá de la pizarra, Raventós destaca su faceta mental y anímica. "Aparte de ser un gran entrenador de baloncesto, es un gran psicólogo y seguro que va a ayudar", afirma. Está convencido de que su llegada cambiará la mentalidad de los jugadores y que su estilo "le va como anillo al dedo" al equipo para afrontar este tipo de situaciones límite.

Estratega al servicio del equipo

En el plano táctico, Raventós lo define como un gran estratega que adapta su método a la plantilla. "Él crea siempre la estrategia sobre los jugadores que tiene, para que se sientan cómodos en el campo", explica. Esta comodidad, añade, les da la tranquilidad necesaria para ser mejores. Además, subraya su versatilidad: "Es capaz de jugar rápido, es capaz de jugar lento, es capaz de hacer cualquier cosa".

Su trato con los jugadores es otro de sus puntos fuertes, calificado por Raventós como "fantástico, no puede ser mejor". Confía tanto en su capacidad de conectar con el vestuario que lanza una afirmación contundente: "A la media hora que esté con los jugadores, ya ha hecho la mitad del trabajo". Raventós cree que García saca mucho rendimiento de las plantillas que dirige.

A la media hora que esté con los jugadores, ya ha hecho la mitad del trabajo" Josep María Raventós Entrenador de baloncesto

Un reto a su medida

La delicada situación del Gran Canaria, luchando por no descender, no es un impedimento, sino un aliciente. Según Raventós, a los entrenadores les gustan los retos importantes como este. Aunque se muestra sorprendido por la mala racha del club, que venía de "una trayectoria completamente diferente", confía en que la llegada del Che García es la solución para "superar estos socavones".