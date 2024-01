El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió hoy en el Vaticano con el papa Francisco y le impactó que el pontífice quiso, sobre todo, agradecer "al pueblo canario por acoger a esos migrantes con dignidad, con respeto y con solidaridad".



"A mí me impactó mucho que Su Santidad diese las gracias al pueblo canario por acoger a esos migrantes con dignidad, con respeto y con solidaridad. El conocimiento que tenía era asombroso de la realidad de Canarias, con todos los problemas que debe tener Su Santidad.... Y tener la humildad de darle las gracias al pueblo canario por la actitud que estaba teniendo...", explicó Clavijo.



El presidente canario encabezó una delegación que hoy se reunió con el papa durante 40 minutos para abordar la crisis migratoria que afecta al archipiélago con casi 40.000 llegadas el año pasado y también invitarle a que visita las islas.

Francisco, conocedor de la realidad migratoria de Canarias

El presidente destacó además que Francisco estaba "altamente informado" de la situación en Canarias y sobre todo de la gran cantidad de menores acompañados -que han llegado a los 4.500- "lo que hace casi imposible garantizar esos derechos de integración, de infancia y de proyecto de vida".



Con el papa, coincidieron, que ante esta situación, "Europa tiene que reflexionar, el mundo tiene que reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer con África" pues, explicó, "como bien decía su santidad, el problema se tiene que resolver en África".



Ante esta situación explicó que lo que falta es "conciencia y solidaridad". "Y es cierto que la última etapa del Gobierno de España ha estado colaborando y ha estado trabajando para esa derivación de los adultos, pero en el caso de los menores, es evidente que no ha habido (conciencia y solidaridad) y ha sido un fracaso. Y ahí es donde hay que hacer el cambio legislativo para que esto no dependa de la voluntad y de ni de la solidaridad", señaló.



Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclarara que el control de fronteras y la migración irregular" seguirá en manos del Estado, Clavijo aseguró, que en su opinión, "en ningún caso va a haber un Estado español y una Cataluña aparte a la hora de asumir inmigrantes. No creemos que no es constitucional ni y ni creemos que por ahí van a los tiros".

Visita a Canarias

Ante la invitación a Canarias, Clavijo reveló que el papa aseguró "que lo tendría en cuenta" y destacó que los canarios recibirían al pontífice "con orgullo, con ilusión, con esperanza y con muchísimo cariño".



Al encuentro también asistieron los tres obispos de Canarias: Bernardo Álvarez, de Tenerife; José Mazuelos, de Gran Canaria; y Cristóbal Déniz, auxiliar del anterior; así como el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.



El vicepresidente comentó que le sorprendió sobre todo "la atención que el papa puso sobre los menores no acompañados" y "que estuviese al corriente tanto de cuál es la situación que estamos viviendo en Canarias al respecto".



Y que hoy en el Vaticano y ante el papa se han sentido "muy arropados, la verdad que la acogida ha sido espectacular" y notaron "que ha habido no solo empatía, sino preocupación por estos asuntos".



La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, destacó que hoy se han "sentido mucho menos solos" después de que el papa les mostrase "que tenía un conocimiento absolutamente de todo, que conociera las cifras de todo, incluso de los migrantes que llegaban a El Hierro. Nos ha hecho sentir arropados y eso es muy importante también para el Gobierno de Canarias".



Por su parte, la titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud subrayó también que el papa agradeciese "el esfuerzo que está haciendo Canarias en esa acogida a esos menores migrantes" y que apoyó "en las medidas que desde el Gobierno de Canarias estamos solicitando tanto al Estado español como a Europa".

Llamar la atención sobre un drama humanitario que debemos afrontar como sociedad. Mi agradecimiento al Papa Francisco por dar visibilidad a la crisis migratoria; por poner cara a las personas que ponen en peligro su vida por un futuro mejor y poner voz al pueblo canario. pic.twitter.com/pgJIdaDNjW — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) January 15, 2024









