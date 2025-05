Estafa en Lanzarote: 69 personas pierden más de 100.000 euros en la compra de billetes aéreos

Gran Canaria - Publicado el 21 may 2025, 07:14 - Actualizado 21 may 2025, 08:23

Hasta 69 personas han sido víctimas de una estafa de venta de billetes aéreos a través de una supuesta agencia de viajes que operaba desde Playa Blanca, en Lanzarote, y cuyo presunto responsable lleva desaparecido desde hace un mes. En total, los afectados invirtieron algo más de 100.000 euros que han perdido.

La historia de Vladímir, uno de los afectados

La agencia donde se vendían los billetes en Playa Blanca

Uno de ellos es Vladímir, que compró unos pasajes para Miami en octubre, con el objetivo de reunirse con la familia de su mujer. Un viaje que iban a realizar en familia, con sus dos hijos, precisamente como regalo para los pequeños. Vladímir se gastó en la compra un total de 7.000 euros, que ahora ha perdido.

Nada hacía sospechar la estafa

Nada hacía sospechar a este vecino de Lanzarote que iba a ser víctima de una estafa en la compra de los billetes, ya que, anteriormente, había comprado otros pasajes en la misma agencia de viajes, sin que tuviera ningún tipo de problemas. Pero todo cambió hace algunas semanas cuando comenzó a enterarse de quejas por parte de otros usuarios que llegaban al aeropuerto y se enteraban de que sus billetes no existían, al no ser emitidos por las compañías aéreas.

En cifras 100.000La cantidad estafada a 69 personas

Como precaución, Vladímir se intentó poner en contacto con el vendedor, pero fue inútil. La incertidumbre y las sospechas fueron aumentando y decidió ponerse en contacto con la aerolínea con la que viajaría hacia Miami, que le informó de que sus pasajes no se habían formalizado. En ese momento, la venda se le quitó de los ojos y se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa, denunciando los hechos en la Policía.

La puerta de la agencia lleva días cerrada

El modus operandi del presunto estafador

En Herrera en COPE en Canarias, Vladímir ha descrito al vendedor como “una persona que inspiraba mucha confianza y que sabía ganarse a la gente, pero esto era parte de su estrategia, que ponía en marcha con todos los que han sido perjudicados por él”, recriminándole además lo que considera que ha sido una “fechoría gorda”. Esa confianza generada por el vendedor llevaba a los timados a entregar el dinero para los pasajes de una forma peculiar, puesto que debían hacerlo a cuentas de familiares del presunto estafador, a pesar de que el establecimiento contaba con un datáfono, que él no quería usar, alegando que le cobraban muchas comisiones.

Era una persona que inspiraba mucha confianza y que sabía ganarse a la gente" Vladímir, le han estafado 7.000 euros

Posteriormente, Vladímir supo que ese TPV pertenecía a otra agencia de viajes de Alicante que también está cerrada. Siempre, según la versión de Vladímir, el presunto estafador realizaba solo una reserva de los billetes, pero que nunca llegaba a formalizar, algo de lo que los afectados no se enteraban, hasta que ya era demasiado tarde.

Consecuencias de la estafa

Vladímir reconoce su enfado, aunque también señala que él no se encuentra entre los más afectados. Hay otras personas que invirtieron más dinero e incluso se da el caso de gente que no ha podido regresar a la isla desde el país al que fueron a visitar porque sus billetes no existen. Otros algo más afortunados, entre comillas, se enteraban de la estafa en el aeropuerto antes de empezar el viaje.