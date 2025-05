Las empresas familiares, las grandes impulsoras de la economía en Canarias: “Es una tranquilidad saber que el negocio está en buenas manos”

La frutería, la zapatería, la tiendecita de alimentación de la esquina, esa panadería a la que vas y ya prácticamente no tienes ni que pedir porque te conocen de toda la vida. La fábrica de muebles a la que compraste los muebles de casa de tus padres y todavía sigue abierta. Todos estos comercios tienen un denominador común: son empresas familiares. Y tienen una importancia capital en nuestra economía y empleo. De hecho, fíjate, 8 de cada 10 empleos que tenemos en Canarias son generados por empresas familiares. Estas empresas suponen, prácticamente el 95% de nuestro tejido productivo.

Son datos del estudio Relevancia y Supervivencia de la Empresa Familiar, publicado por el Instituto de la Empresa Familiar. El Director de la Asociación Canaria de Empresas Familiares, Luis Delgado, nos ha explicado las características que definen una empresa familiar del resto: “Básicamente es toda empresa, independientemente de su tamaño, su sector, etcétera, cuya propiedad y cuyo control o cuya gestión está en manos de una familia. Es así de sencillo. Esencialmente, los dueños son una familia o un grupo familiar en alguna ocasión, y además la gestión, es decir, el control efectivo, el día a día, lo ejerce también esa familia”.

Uno de estos ejemplos claros es la Clínica Dental Naveiras. Empezó en el 1984, hace 41 años, en la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife. El trabajo bien hecho le ha llevado a ampliar su clínica. Ahora está en la calle San Vicente Ferrer, en la Marina, y cuenta con 17 empleados, entre ellos, su hijo y su mujer. Comenta Francisco Naveiras, fundador de la empresa, que es una satisfacción saber que el negocio está en buenas manos: “Es de verdad que es una cosa muy satisfactoria poder hablar con tus hijos del trabajo y no solamente de otra serie de temas. Quizás cuando menos nos vemos son los fines de semana, precisamente por eso, porque en el trabajo, somos compañeros”.

SATISFACCIÓN

Una de las grandes ventajas de disponer de una empresa familiar es, precisamente, eso; que dispones de tus familiares como herederos del trabajo que se ha ido labrando durante años. Eso es una de las cosas que más satisfacción y tranquilidad le da a Francisco Naveiras. Pero, ha ido aprendiéndolo con el tiempo, porque hace unos años, era muy distinto el escenario: “Tuve un problema de salud hace un año exactamente, me hicieron una intervención quirúrgica importante y a mí el mundo se me caía encima, pero no ha pasado absolutamente nada desde el punto de vista del trabajo de la clínica. Más bien yo diría que incluso ha prosperado, con lo cual a mí me ha dado más tranquilidad para yo empezar a plantearme también hacer otras cosas en la vida, que no solo sean trabajar”.