Descubre uno de los mejores asadores del mundo en el sur de Tenerife

Char Fuego y Brasas, restaurante ubicado en el hotel Baobab Suites de Adeje, ha alcanzado el puesto número 46 en la nueva edición del ranking 101 World’s Best Steak Restaurants, la clasificación internacional más reconocida en el universo de la carne y la parrilla. Con este ascenso, el restaurante de Venture Collections, el segmento premium de Venture Hospitality Group mejora de forma notable su posición respecto al año anterior, cuando entró por primera vez en la lista en el puesto 61, y logra además situarse por primera vez entre los 50 mejores asadores del mundo.

El avance refuerza la proyección de Char Fuego y Brasas en la escena internacional, volviendo a situar a Canarias en un lugar excepcional dentro de este tipo de clasificaciones, tradicionalmente dominadas por grandes capitales gastronómicas y por países con una fuerte cultura cárnica. En la lista figuran nombres de referencia mundial como Don Julio, El Capricho, Lana o Laia.

Detrás de este reconocimiento está el esfuerzo de un proyecto que, a punto de cumplir su décimo aniversario, ha construido una fuerte identidad propia en torno a tres pilares fundamentales; el fuego, la alta precisión técnica y el respeto y reputación del producto. Bajo la dirección del chef Daniel Tejera, Char ha desarrollado una propuesta centrada en la extrema excelencia en la elección de sus carnes y en una interpretación contemporánea del trabajo en parrilla, basado en la investigación y la optimización constante de cada proceso implicado.

A todo ello se suma el inestimable trabajo en bodega, barra y sala liderado por Rodrigo González, sumiller y director de operaciones de Venture Collections, cuya labor ha contribuido a definir una experiencia gastronómica sólida, coherente y cada vez más reconocible.

Uno de los pilares del restaurante ha sido, desde sus inicios, la estrecha colaboración con el distribuidor especializado Luismi Garayar, junto con quien Char selecciona algunos de los cortes más exclusivos que pasan por diferentes procesos de maduración orientados a alcanzar la máxima profundidad, textura y expresión gustativa que los amantes de la carne buscan y no siempre encuentran.

“Este reconocimiento representa una enorme alegría para todo el equipo y también para la gastronomía de las Islas Canarias. Haber pasado del puesto 61 al 46 y entrar en el Top 50 mundial confirma que el trabajo constante, la exigencia diaria, el respeto al producto y la obsesión por ofrecer la mejor experiencia posible dan sus frutos”, señala Rodrigo González. “Estar presentes en una lista como 101 World’s Best Steak Restaurants, una referencia internacional para los grandes amantes de la carne, nos anima a seguir creciendo con la misma humildad, ambición y compromiso de siempre”.

La nueva posición de Char Fuego y Brasas supone así un nuevo espaldarazo para un restaurante que ha hecho del fuego su lenguaje y de la excelencia del producto su principal argumento, y que sigue elevando desde Tenerife el nivel de la cocina de brasas en España.