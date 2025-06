Comienza la PAU en Canarias: así se vivió el primer día en los campus

Con libros, apuntes, pocas horas de sueño y café en mano, los 10.836 estudiantes que comienzan hoy a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias, daban esos últimos repasos a la Generación del 27, a los temas de Historia y Filosofía, o al vocabulario de Inglés. Eso sí, solo los de Letras y Artes, pues mañana será el turno de quienes se decantaron por las Ciencias. Hasta el sábado en la Universidad de La Laguna (ULL) y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se respirará tensión y nervios. Hoy en Herrera en COPE Canarias nos hemos acercado para conocer los testimonios de los estudiantes.

CAMPUS GUAJARA

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 5.500 estudiantes de Bachillerato se enfrentarán a la PAU. Está organizada en diferentes sedes: el Pabellón Polideportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana de Adeje (Tenerife), IES Alonso Pérez Díaz (La Palma), IES San Sebastián de la Gomera (La Gomera), CEP Valverde (El Hierro) y por supuesto el Campus Guajara de la ULL. Allí varios alumnos nos atendían muy nerviosos esta mañana.

Estamos nerviosos, pero sabemos que lo podemos sacar" Valeria Estudiante del Colegio Casa Azul

Valeria, futura estudiante de Derecho, confesaba estar inquieta, pero confiada: "Estamos nerviosos, pero sabemos que lo podemos sacar y que llevamos dos años practicando para sacar esto". Lo decía mientras revisaba de reojo sus apuntes de la Generación del 27, pues Lengua es la primera asignatura a la que tenía que hacer frente. A su amiga Triana sí se la comían los nervios, pero eso no le impedía soñar: "Yo tenía pensado un doble grado de ADE e Inteligencia de negocios en Madrid". Día de mucha tensión, pero también el primer paso en el camino hacia su futuro.

Emeterio Suárez Campus Guajara (ULL)

Otros, sin embargo, más que soñar con ese primer día de Universidad, lo que desean es que pase cuanto antes este trámite de la PAU para disfrutar el verano y del tiempo libre. Es el caso de Rodrigo, aspirante a entrar en Derecho: "Salir de fiesta, disfrutar y poco más... Es la única motivación que tenemos para acabar esto". De hecho, pone fecha a su calvario pues no tiene dudas de lo que va a arder en su hoguera la noche de San Juan: "Se va a quemar Historia, Lengua, Inglés... Se va a quemar todo".

CAMPUS TAFIRA

Unos 5.400 alumnos y alumnas se presentaron en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Allí los estudiantes también se dividían por sedes: el IES Blas Cabrera y el IES César Manrique en Lanzarote, el IES Santo Tomás de Aquino en Fuerteventura, y el IES Gáldar, IES Gran Canaria y el IES Juan Pulido Castro, todos ellos en Gran Canaria. El resto acudió al Campus de Tafira de la ULPGC, cruzando los dedos para que no tocase una pregunta difícil.

ECOAQUA Campus Tafira (ULPGC)

Yo soy muy exigente conmigo misma, siempre voy a intentar llegar a más" Lucía Estudiante aspirante a Lengua Moderna

Lucía reconoce estar nerviosa, a pesar de solo necesitar un aprobado para acceder a la carrera de sus sueños, a Legua Moderna: "Yo soy muy exigente conmigo misma, al menos, siempre voy a intentar llegar a más". Ella prefiere mantenerse en una mentalidad positiva y confía en que todo el trabajo de estos dos últimos años, dará sus frutos en este examen: "Como dijo mi amiga, que con estudiarlo, tenerlo claro y haberlo visto un par de veces es bastante fácil".

Un poco nervioso. Estudié ayer" Marc Estudiante de Bachillerato

Marc, compañero de clase y amigo de Lucía, se lo toma algo más relajado. A pesar de que la organización es clave para sacar buena nota en la PAU, él admite que es de los que prefiere sentir la presión para estudiar todo a último momento: "Un poco nervioso, estudié ayer. No pasa nada, yo sigo para adelante". Cuenta que comenzó con la asignatura de Lengua desde muy temprano hasta altas horas de la noche, cuando se quedó dormido: "He ido aprobando y todo me suena, así que yo creo que apruebo".

EL APOYO DE LAS FAMILIAS

El respaldo de los padres y madres durante los meses previos a la PAU, en la que sus hijos se juegan su futuro, es fundamental: unas palabras de ánimo, un vaso de leche cuando estudian hasta tarde, llevarlos y traerlos a la biblioteca... Ellos conocen de cerca el esfuerzo de prepararse este temido examen y, por supuesto, también los nervios por alcanzar la nota deseada. Verónica, madre de mellizas aspirantes a conseguir el acceso a la universidad, lo sabe muy bien: "Los padres somos los sufridores que estamos aquí detrás apoyándolos, aguantándonos los malos humores y, en fin, haciendo que coman. Están muy estresados y muy nerviosos".

Universidad de La Laguna Alumnos en plena PAU

Es el trampolín para su futuro Verónica Madre de mellizas

Por el momento, las hijas de Verónica no tienen muy claro qué estudiar, aunque curiosamente una es de Ciencias y la otra de Letras. "En principio empezaron a estudiar aquí en casa, pero ya luego empezaron a ir a la biblioteca", explica. Reconoce que la familia empatiza con los nervios de las chicas, pero que está segura que lo sacarán adelante: "Ya son casi adultas. Tienen que ser responsables y es el trampolín para su futuro".

Mañana serán los de Ciencias los que se tienen que enfrentar a Lengua y Literatura, Lengua Extranjera e Historia de España o Historia de la Filosofía. El viernes los estudiantes podrán examinarse de Matemáticas, Diseño o Griego, mientras que el sábado será turno de Dibujo Técnico, Artes Escénicas o Biología, entre otras asignaturas. La convocatoria extraordinaria será del 2 al 4 de julio.