Los cinco consejos de una nutricionista para sobrellevar los empachos navideños

Luces, músicas, adornos, frío y atracones. La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, otro año más, la gran preocupación de muchos: ¿Qué hago para cuidar mi peso ahora que vienen las comidas copiosas? La nutricionista María Picazo ha explicado, en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias, las 5 claves a seguir para sobrellevar mejor los empachos que, seguro, muchos viviremos en estos próximos días.

EVITAR COMPENSAR CALORÍAS

Pasar hambre para disfrutar de una buena comilona ya no es una opción. Según Marta Picazo, es uno de los errores más extendidos que debemos dejar de hacer: “Como voy a comer de todo, pues ya no desayuno. Por la noche ya tengo preparada la ensaladita o el caldito, me como un yogur y ya está. Hay que evitar eso. Lo suyo es levantarse y hacer un desayuno normal y corriente, el que solemos hacer cada día o bueno, o, al menos, en su versión más saludable”.

CONOCERSE

Que sea costumbre sentarse a mesa llena en las fechas navideñas no siempre debe significar un atracón. Picazo recomienda escucharse a sí mismo antes de comer estas Navidades: “Llega la noche del 25, por ejemplo, y me escucho, me palpo, intento estar consciente conmigo mismo. Pienso en que estoy muy lleno, no tengo ganas de comer. Pues no comas, pero hazlo porque estás con esas sensaciones y no porque estás buscando compensar calorías. Entonces, eso hará que no tengas tanto atracón y comas con normalidad la comida que te toque”.

CONFIAR EN LOS PROBIÓTICOS

El bicarbonato o la sal de frutas son un parche muy habitual para mitigar el acidez de esos atracones. Pero, sin embargo, la nutricionista lo cataloga como tal, como un parche. Asegura que hay remedios naturales mucho más efectivos: “Lo que son probióticos y fruta, todo lo que tenga que ver con kéfir, yogures naturales y fruta, por ejemplo, la papaya que aquí en Canarias tenemos un montón. Es una buena forma también de aliviar bastante la digestión”.

SEGUIR UNA RUTINA DE EJERCICIO FÍSICO

Un factor determinante para mejorar las digestiones y, por lo tanto, para sobrellevar las comidas pesadas de estos días es, sin duda, el ejercicio físico. Es normal que entre tantas reuniones familiares sea complicado sacar tiempo para ello, pero cualquier rato es importante en nuestra salud. Lo ha comentado la nutricionista María Picazo: “No tenemos que matarnos a entrenar, pero el hecho de ser constantes con la actividad física, salir a caminar y mantenernos activos, ayuda muchísimo a mitigar todo lo que conocemos como el metabolismo de los alimentos, que es cómo eso se distribuye lo que comemos a lo largo de nuestro cuerpo y cómo lo absorbemos”.