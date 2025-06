Los canarios cada vez piden más créditos para irse de vacaciones: “Al final, todo es un problema”

Estamos a las puertas de las vacaciones, sino ya metidos en ellas y en estos días apetece una escapada. Pero, para ello, es necesario pagar un precio y, siendo temporada alta, muchas familias canarias, cada vez más, tiran de microcréditos para acceder a irse de vacaciones. Se ha incrementado hasta en un 20% en el último año este tipo de transacciones, debido a la fiebre viajera, la subida de los precios y la bajada de los tipos de interés.

¿Es bueno endeudarse para irse de vacaciones? Pues depende, por ejemplo, si luego se tiene que capacidad para cubrir la deuda. Así lo defendía Raúl Alonso, portavoz de la OCU, la Asociación de Consumidores: “Depende uno de la capacidad que tenga precisamente de ese endeudamiento y no asumir los riesgos de no tener la capacidad de poder liquidar luego ese préstamo. Es lo de siempre. Si yo no tengo dinero, pero no tengo capacidad de generarlo de manera suficiente para cubrir ese crédito, pues voy a tener un problema muy serio”.

Si yo no tengo dinero y tampoco capacidad de generarlo para cubrir ese crédito, voy a tener un problema muy serio Raúl Alonso Portavoz de la OCU

En cifras 20%Han aumentado los microcréditos en Canarias para las vacaciones en un año

Y es que ver que todo tu entorno se va de vacaciones crea una serie de necesidades sociales que muchas familias tratan de satisfacer para disfrutar de unos días libres. Pero, Raúl Alonso, comenta que mejor tener cubiertos los gastos esenciales antes de añadir otro pago. Por ello es clave la planificación de ingresos y gastos de cada casa: “Lo primero que tenemos que poner son los gastos de alimentación, de luz, de agua, de alquiler, en su caso, de hipoteca, o de comunidad de propietarios, o sea, todo lo que son gastos imprescindibles y necesarios, y luego tenemos que compararlo con nuestros ingresos. De ahí, nos puede derivar que hay un excedente o no. Si no hay excedente, es difícil poder acceder a un crédito para las vacaciones”.

CONDICIONES

Y en el caso de acceder a estos créditos, es muy importante ver todas las condiciones de los mismos para que, más tarde, no tengamos que lamentar estar pagando muchas comisiones e intereses: “Hay lo que se llama la información normalizada europea, que tiene que entregar obligatoriamente la entidad y donde se puede comprobar esas condiciones, de tal forma que podemos verificar cuál es la oferta que, en principio, es mejor. Es importante pedir una oferta vinculante por escrito, en la que se explican todas esas condiciones, que, además, es gratuita y, además, el plazo de validez no podrá ser inferior a 14 días naturales. O sea, en ese momento vincula, esa oferta vincula para que luego, a la hora de firmar, no haya cambios”.

CRÉDITO FÁCIL

Eso sí, en todo lo posible, según Raúl Alonso, es necesario huir de las entidades de crédito fácil que, estas sí, generan unas condiciones muy duras para, luego, realizar el pago: “Normalmente, vienen asociadas con condiciones mucho más, digamos, duras para el consumidor, que las entidades financieras, digamos, más reconocidas. Normalmente, es una buena opción huir de ellas e ir a las entidades financieras tradicionales”.