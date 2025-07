Ángel Víctor Torres, sobre la exención de Cataluña y Euskadi en el reparto de menores: "Hay autonomías que ya han hecho esfuerzo"

Fin de semana de reconstrucción en el Partido Socialista en el Comité Federal, en el que se ha reafirmado a Pedro Sánchez como Secretario General del partido, pese a los continuos escándalos de corrupción que han ido acuciando el seno del partido en las últimas semanas. La duda sobre un posible adelanto electoral o una moción de confianza han quedado resueltas de un plumazo: se intentará agotar la legislatura cueste lo que cueste. Así lo analizaba esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias el Secretario General del PSOE de Canarias y Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Torres subrayaba que así lo han pedido una gran mayoría de los intervinientes en este Comité Federal. El Ministro decía que es necesario seguir con la evolución social que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido consiguiendo en estos últimos siete años: “La nueva dirección ha conseguido más de 350 votos y solo un voto en contra. Hay una pequeña minoría que no lo ve, pero la mayoría sí ve que hay que seguir avanzando”.

Ante las voces discordantes en el seno del partido que pedían un adelanto electoral -como la de Emiliano García Page- Ángel Víctor Torres apunta que esto no sería una opción, ya que sería hacerle el juego a la oposición. La cita de este fin de semana lo cierto es que comenzaba con polémica. El estrecho colaborador de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, renunciaba al cargo de secretario de Análisis y Acción Electoral dentro de la organización por presuntas acusaciones de acoso sexual. Ángel Víctor Torres respetaba su presunción de inocencia y asumía que es necesario escucharle también para conocer su postura: “Una vez que salta esa información y esas denuncias, creo que hace lo correcto apartándose, quedando fuera de la dirección. Y eso ocurrió en apenas siete u ocho horas, desde que saltó la noticia. Hay quienes lo señalan, pero resulta que después hay otras decisiones políticas que ante denuncias para acoso sexual no solamente no apartan, sino que protegen a quienes son denunciados. Ahora que sea claro y se investigue, por supuesto que se lo escuche a él también”.

Ángel Víctor Torres

REPARTO MENORES

Otro de los temas centrales de la actualidad en estas citas políticas ha sido, sin duda, la política migratoria. El reparto de más de 4000 menores migrantes entre el resto de territorios ha levantado ampollas. Justamente, Euskadi y Cataluña se quedan fuera de ese reparto al considerar, desde el Gobierno de España, que ya se había hecho un esfuerzo previo. Ángel Víctor Torres asegura que, incluso así, Cataluña se ofreció para la acogida: “No hay agravio. Cuando se establecen esos criterios iguales para todos, hay comunidades que han hecho un mayor esfuerzo con menores no acompañados. Por eso pedimos los certificados. Una vez que teníamos todos los datos, se hace una distribución por población, y hay comunidades como el País Vasco, como Cataluña, como Canarias, como Ceuta y Melilla, que han hecho un esfuerzo mayor”.

AGRAVIO COMPARATIVO

Desde el Partido Popular han salido al paso de este procedimiento de reparto. El presidente del partido en Canarias, Manuel Domínguez, aseguraba que en España hay autonomías de primera, segunda y tercera división: “Este país, desgraciadamente, tiene dos comunidades autónomas de primera, luego otras de segunda y Canarias como las de tercera y esto es una absoluta vergüenza, una aberración”.