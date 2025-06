¿Cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura?

La comparecencia ante los medios de la aún militante socialista Leire Díez ha causado este miércoles perplejidad y disgusto en las filas del partido, donde unos defienden la actuación del PSOE en este caso y otros lamentan no haber actuado con más contundencia.

Fuentes del partido han compartido con EFE su asombro ante la comparecencia de esta mañana, donde Díez ha insistido en que la conversación en la que se le escuchaba pidiendo información comprometedora sobre miembros de la UCO forma parte de una investigación periodística, y que ha terminado en una trifulca en público con el comisionista Víctor de Aldama.

"No entendemos nada de lo que está pasando", apunta una de las fuentes consultadas, quien cataloga de "surrealista" la rueda de prensa de Díez, que ha durado apenas siete minutos y donde no ha aceptado preguntas.

Díez, apunta, es una militante "como otras tantas", aunque tiene una gran "habilidad para hacerse fotos" con importantes cargos; a su juicio, de ahí a que tenga "poder" hay mucha distancia.

En esa misma línea se expresa una fuente de la Ejecutiva socialista, que señala que no sabe bien "de dónde ha salido" una mujer que "pareciera que quiere ser el perejil de todas las salsas".

Para el PSOE, la irrupción de Aldama y su posterior declaración, en la que ha deseado que la oposición y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleguen al poder, forma parte de una "intentona a la desesperada" de los populares para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Un alto cargo del partido subraya que los populares quieren meter a los socialistas "en el mismo saco de la corrupción", pero recalca que Díez "no ha dicho esta mañana nada que no hubiera dicho ya: que no hablaba en nombre del PSOE".

El 'bestseller' de Leire Díez

Los socialistas dan por buenas las explicaciones de Díez, que sostiene que sus entrevistas se enmarcan en una investigación periodística, y creen que pueden salir "más cosas" a la luz.Alguna podría apuntar a Aldama y de ahí su irrupción en la sala donde comparecía Díez: "Vamos a ver si sale alguna rata más de esta cloaca", sostienen la misma fuentes.Un barón regional del partido resume el caso como un "esperpento" digno de un 'bestseller' en el que tiene por seguro se convertirá el libro que Díez dice que está escribiendo.

"Le viene de lujo la promoción; si lo sacara hoy, se forraba", ironiza este dirigente regional, que reconoce también que la investigación periodística le viene bien de cara a una posible causa judicial.

Lo que no entiende es por qué Díez estuvo ayer reunida en la sede de Ferraz dos horas, ya que, a su juicio, esto la "vincula" más con partido y genera "más expectación" de lo que sería deseable.

No es el único que cree que la salida de Díez de la formación puede haber sido "pactada" con la dirección del PSOE, aunque insiste en que era "necesario" que se desligara del partido con esta o con otra fórmula.

Según admite un compañero suyo, puede ser la solución que han encontrado Ferraz y la socialista para que "se aparte un rato del foco" y evitar que la herida siga supurando mucho más tiempo.

El daño al PSOE "ya está hecho"

Varias de las fuentes consultadas por EFE admiten que el daño reputacional al PSOE "ya está hecho", y el partido se divide entre quienes creen que debería haber sido expulsada y quienes consideran que la dirección ha actuado como debía al abrirle un expediente informativo.

Así, desde la Ejecutiva insisten en que el PSOE tiene unos procedimientos garantistas en los que premia la presunción de inocencia. El de Díez ha sido un procedimiento "normal", y su baja voluntaria es una "figura habitual" cuando hay conflictos con militantes, aseguran.

Pero, sostienen otras fuentes, Díez no era "una militante cualquiera", y la oposición va a aprovechar el eco mediático del caso para "aumentar la espiral de ataques" al PSOE.

El daño, no obstante, opinan que va a ser pasajero: "Es una tormenta de verano".