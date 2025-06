Ángel Víctor Torres, sobre el bulo de la bomba lapa: "Algunas opiniones se podrían haber matizado”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cree que se podrían haber matizado algunas de las opiniones lanzadas por varios ministros, después de que se publicara que un excapitán de la Guardia Civil sería el responsable de mensajes en los que supuestamente se “fantaseaba” con colocar una bomba lapa al presidente Pedro Sánchez.

Mensajes atribuidos a Juan Vicente Bonilla, en una publicación que se demostró errónea al interpretar mal sus palabras. A pesar de ello, no hubo rectificación por parte de Pilar Alegría, María Jesús Montero u Óscar López, los tres responsables de carteras ministeriales que se han visto envueltos en esta polémica.

Esa matización ha sido el comentario que Torres ha hecho en Herrera en Cope en Canarias a las publicaciones de sus compañeros de gabinete. El ministro ha centrado más su valoración de los acontecimientos en otro aspecto: la incredulidad que le producía el que nadie incida en que un exresponsable de la UCO asegurase que “hay que desterrar al presidente del Gobierno, enviar al vicepresidente a Corea del Norte o acabar con el Gobierno rojimorado”.

PIDE RESPONSABILIDAD EN LAS OPINIONES

El ministro de Política Territorial cree que todos podemos tener opinión, pero le pide responsabilidad a quien pueda tener competencias de árbitro o de justicia. “Me parece muy grave que nadie señale a alguien a quien tiene que exigírsele objetividad, porque está analizando cuestiones que podían afectar a políticos. Persona, por cierto, que forma parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso”, aseguraba.

En este sentido, Torres espera que se sepa la verdad, recordando que él ha sufrido la aparición de portadas falsas, cuya información no se ha rectificado. Pedía además hacer un ejercicio colectivo de moderación. Eso, después de considerar que si alguien quiere “echar” de la presidencia a Pedro Sánchez, el camino es plantear una moción de censura, no “calentar la calle”, de lo que acusa al líder del Partido Popular: “A veces se plantean, no para ganar. No sé por qué Feijóo, que está llamando a la movilización a la calle, no lo hace para ver el apoyo que tiene".

El ministro asegura que la voluntad del Gobierno es la de llegar a las Elecciones Generales de 2027, aunque sea sin presupuestos generales del Estado, recordando que Rajoy gobernó con las cuentas prorrogadas y hay comunidades autónomas que lo han hecho antes y ahora lo están haciendo.

Por cierto, también matizaba las diferencias que hay entre este momento político y 2018, cuando salió adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy: “En 2018 hubo una moción ante un fallo judicial no recurrible que condenaba a un partido por financiación ilegal. Lo que tenemos ahora es una investigación que tienen que llegar al final”. Recordaba que hay muchas investigaciones que finalmente no llegan a nada, para perjuicio de las personas que las sufren.

SOBRE LEIRE DÍEZ Y GUSTAVO MATOS

Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres también ha valorado la situación actual de dos compañeros de partido: Leire Díez y Gustavo Matos, a quienes el PSOE ha abierto un expediente informativo, la primera por su presunta implicación en una operación para desacreditar a un alto mando de la Guardia Civil y el segundo, por reunirse con un empresario vinculado a una presunta trama de narcotráfico en Tenerife.

El ministro ha defendido la apertura a ambos del expediente regulado por un instructor, que les tomará declaración y en donde deberán decir la verdad. “Ojalá todos los partidos hicieran lo propio con sus militantes", aseguraba, rechazando que su formación haya tenido una reacción tibia ante estos casos.

“Hay quien dice que Sánchez debe dimitir porque se juzga a su mujer, pero no dicen con Ayuso que deba dimitir porque la justicia encausa a su pareja. El PP dice que la reacción es tibia, cuando hay senadores condenados por conducir a alta velocidad, incumpliendo el código vial. Nosotros tomamos acciones distintas”, aseguraba.

la diferencia entre matos y feijóo

En el caso de su compañero de partido en Canarias, señalaba que Matos dio explicaciones rápidamente y marcaba diferencias entre este encuentro con un supuesto narco y la famosa foto de Feijóo con Marcial Dorado: “Aquella fue en un lugar privado y no se sabe de qué hablaron, la reunión de Matos tuvo lugar en una cafetería y ahí están los audios”.

Finalmente, el ministro también se ha pronunciado sobre la falta de acuerdo para alcanzar un pacto migratorio que permita el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. En este asunto, pone la responsabilidad en el PP y en las comunidades gobernadas por este partido que bloquearon el que se debatiera en el orden del día en la conferencia sectorial de infancia de la semana pasada. “Votaron que no en el Congreso y muchas comunidades han ido al Constitucional para que no se aplique. El Estado está dando todos los pasos y tenemos el boicot permanente, señalaba.