Los vecinos del Hierro, consternados por la tragedia del cayuco: “Fuimos corriendo a ayudar”

Gran Canaria - Publicado el 29 may 2025, 14:22 - Actualizado 29 may 2025, 18:15

Los vecinos de El Hierro vivieron ayer uno de los días más duros que se recuerdan en las últimas décadas en la isla. El fallecimiento de siete mujeres y la terrible experiencia de los migrantes intentando salvarse del ahogamiento a tan solo unos metros del muelle de La Restinga ha generado un gran dolor y consternación en una población que, a su pesar, ya está acostumbrada a la llegada masiva de migrantes.

Pero nada te puede preparar para la visión de niños pequeños muertos que muchos vecinos de La Restinga, tuvieron que contemplar este miércoles. A pesar del dolor, fueron varios los que dejaron a un lado su quehacer diario y se dispusieron a echar una mano a los efectivos de emergencias. Hoy en Herrera en Cope en Canarias hemos escuchado a algunos de estos valientes.

La Restinga

DEJARON LO QUE ESTABAN HACIENDO PARA AYUDAR

Como Artami, que confiesa que todavía tiene muy presentes los recuerdos de lo vivido y confiesa que "jamás podrá olvidarlo". Él se encontraba en el muelle cuando todo ocurrió. Vio de repente a unos compañeros del trabajo que salían corriendo para ayudar y decidió seguirles para colaborar.

El hospitalito donde se atiende a los migrantes en La Restinga

“Llegas un poco sin saber qué hacer porque ya están allí los profesionales y no quieres estorbar, pero si es cierto que cuando lo ves, el caos que hay no dudas en ayudar. Yo estuve metiendo a la gente en el muelle, dando agua, un poquito de todo”, señala, queriendo reconocer además el trabajo y la calidad humana de los diferentes cuerpos que estaban allí: “Si me tengo que quedar con una cosa es con el pedazo de equipo que tenemos en el muelle, Protección Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, voluntarios, todos los médicos de la isla que vinieron sin dudarlo, el personal de ambulancia, la gente del pueblo, chapó para todos”.

Jamás podré olvidarlo" Artami, un vecino de La Restinga que intentó ayudar en el rescate

Esa profesionalidad de la que hablaba Artami, la reconoce también Javier, es un gijonés que lleva algunos años en La Restinga y regenta el bar Mar de Las Calmas, justo enfrente del puerto. Hoy nos contaba que hubo agentes de Policía Local y de Salvamento Marítimo que no dudaron en saltar al agua para salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

HABIA GENTE DENTRO DEL CAYUCO VOLCADO

Él también se acercó para ayudar a los efectivos de emergencias, asegurando que la experiencia le impactó y revelaba uno de los detalles menos conocidos del rescate: “Media hora después de haberse volcado, el cayuco vuelve a su posición original y se ve que hay emigrantes que han quedado dentro, volcado, pero con espacio para respirar. Entonces todavía salvan 15 o 20 cuerpos sin vida y algún otro fallecido”.

Uno de los vecinos con los que hemos hablado en La Restinga

Raquel es una profesional del buceo que vive justo delante del muelle y que, desde su ventana, ve la zona que se ha habilitado para el hospitalito, donde se presta a estas personas la primera asistencia. En su caso, no dudó en enfundarse el traje de buceo y, aunque no participó directamente en el rescate de estas personas, sí que estuvo repasando el fondo del muelle para asegurarse que no hubiera desaparecidos.

ACOSTUMBRADOS A LA LLEGADA DE MIGRANTES

Nos contaba que en la isla, “ya hemos normalizado la llegada de los cayucos y lo vemos alguna vez cuando salimos a bucear”. También está acostumbrado Raúl, que trabaja en el Puerto y que, ante los acontecimientos, no dudó en ponerse el mono de trabajo, a pesar de que estaba librando. Su testimonio revela también la voluntad de ayudar, así como el pesar por las imágenes contempladas.

Desde primera hora contando la actualidad en La Restinga

Con mucho dolor en la voz, nos contaba el impacto que le causó ver a una niña muerta. “Ver lo que vi, un cuerpo, una ñiña...” Recuerda también los gritos de las personas que pedían ayuda en el mar “y en ese momento, decidí ponerme el uniforme y trabajar y me puse a disposición de ellos, de los efectivos de emergencias y del oficial del puerto, para lo que hiciera falta”.

Este jueves se celebra el primero de los funerales de las siete víctimas mortales que ha dejado este terrible suceso vivido en la isla del Hierro. Entre los heridos que hay en distintos hospitales de Canarias se encuentran tres menores, heridos de gravedad. El cabildo ha decretado dos días de luto por la tragedia y este mediodía, las instituciones de Canarias han guardado un minuto de silencio.