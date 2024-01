El viento derriba un molino en desuso de Lanzarote y deja sin luz a parte de la isla

Las fuertes rachas de viento del noroeste que afectan a Lanzarote este martes han provocado la caída de un aerogenerador en desuso en Montaña Mina, en San Bartolomé, que ha afectado a cables de alta tensión, dejando sin suministro eléctrico a varios núcleos poblacionales.

La caída se produjo a primera hora de la mañana en una zona, la centro-oeste, que suele verse afectada por el viento. La isla se encuentra en prealerta por la posibilidad de rachas fuertes durante la jornada.

La Policía Local de San Bartolomé y una dotación de Bomberos del Consorcio se han personado en la zona y han cerrado el paso para evitar que la ciudadanía, que suele practicar deporte en el lugar, transite por el área afectada, han precisado las fuentes consultadas.

El aerogenerador, que ha sido derribado por el viento, se encontraba en desuso, no estaba funcionando, por lo que se estima que este hecho, unido a la falta de mantenimiento de la infraestructura, haya facilitado su caída, como ha señalado en COPE Canarias el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa.





"No se ponían de acuerdo sobre quién tenía que desmantelar esa instalación y, al no tener un mantenimiento adecuado, se ha ido deteriorando. Ya se había caído alguna aspa, pero hoy lo ha hecho la base del tronco sobre un tendido de alta tensión... y menos mal que no había nadie por allí", ha apuntado.

Desde el Consorcio también han informado de que los trabajos para recuperar el suministro eléctrico podrían demorarse varias horas, si bien la compañía Endesa ya trabaja para que la normalidad pueda volver a los núcleos poblacionales que se han visto afectados, sobre todo en el municipio de San Bartolomé.