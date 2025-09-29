La goleada del Atlético en el derbi y la polémica arbitral, en El Tertulión de los domingos

Momentos de la jornada 7 de LaLiga EA Sports:

Las lágrimas de Diego Simeone - En un momento de fiesta colectiva en el Metropolitano, cuando todo el estadio celebraba a lo grande el broche de oro al derbi, el quinto tanto al Real Madrid marcado por Antoine Griezmann en el tiempo añadido, en el banquillo del Atlético de Madrid, su técnico, Diego Simeone, se echaba las manos a la cara para ocultar las lágrimas que no podía frenar.

Eran lágrimas de alegría del que asume toda la responsabilidad a lo que estaba ocurriendo. Sobre sus espaldas un arranque de curso que no estaba a la altura de lo que se espera del Atlético de Madrid. Orgulloso de la reacción de sus futbolistas. Una muestra de como vive de la forma más intensa su profesión antes de acabar celebrando, agradecido, primero con su plantilla y luego con toda la afición que saboreó una tarde histórica

Cordon Press Simeone, tras golear al Real Madrid

La lección en forma de goleada - Los jugadores del Real Madrid abandonaron el césped del Metropolitano mascando una derrota durísima. La peor forma de finalizar una racha de siete victorias consecutivas en la temporada. Un registro que, según su capitán, Dani Carvajal, provocó un exceso de confianza, pensar que se podía ganar a cualquier rival y ver "todo de color de rosa".

Cada gol de los cinco recibidos fue un mazazo. En un retroceso al crecimiento con Xabi Alonso, la reacción llegó por la calidad de Kylian Mbappé y un grave error del rival. La remontada fue un espejismo y la segunda parte confirmó un desplome inesperado. La impotencia se reflejó en el rostro de Thibaut Courtois, tras recibir cinco tantos en un partido cuando en seis jornadas había encajado tres. Sentir que no habían estado en la altura en la mayoría, en debutantes como Dean Huijsen o Álvaro Carreras a los que les pudo el escenario. La impotencia de Jude Bellingham por verse lejos de su nivel en su primera titularidad. La rabia de Franco Mastantuono tras la suplencia, lanzando un balón a la grada en un gesto de frustración.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder contra el Atlético.

Los 30 segundos de Lamine Yamal - El regreso de Lamine Yamal tras su lesión llegó en un momento de necesidad para el Barcelona. Empataba ante la Real Sociedad en su regreso a Montjuic, mientras el Camp Nou obtiene los permisos para el esperado regreso. Y le bastaron 30 segundos para cambiar el rumbo del partido y decidirlo, convirtiendo a su equipo en el nuevo líder de LaLiga EA Sports.

Cuidado por Hansi Flick, su vuelta se produjo desde el banquillo. Y cuando pisó el césped lo cambió todo. Como si no se hubiese ausentado varios partidos desde que jugó con la selección española en el parón de septiembre, Lamine Yamal pidió el balón, lo recibió en banda, encaró a su rival, metió velocidad y puso un centro medido al remate de Robert Lewandowski. El rey del Barcelona, hoy sin corona en la celebración porque no marcó, ha vuelto para alegría del barcelonismo y los amantes del buen fútbol.

EFE Lewandowski celebra el 2-1 del Barcelona contra la Real Sociedad.

El Elche de Éder Sarabia duerme en 'zona Champions' en su regreso a la elite del fútbol español con siete jornadas disputadas. Una auténtica proeza para un recién ascendido que está saboreando su esperado retorno, con un estilo de juego atrevido que encuentra el premio de los buenos resultados. Trece puntos y el honor de ser, junto al Barcelona, el único equipo de LaLiga EA Sports que aún no ha perdido un encuentro.

La fiesta del Martínez Valero - La grada del Martínez Valero lo celebró a lo grande, apoyando a su equipo hasta el último segundo del partido, instalada la afición en un sueño del que no quiere despertar. En un partido en el que Rafa Mir perdió la puntería, André da Silva y el tanto del triunfo marcado por John Chetauya, premiaron el empuje, la superioridad y extienden el estado de gracia de un equipo de autor.

Los errores de Catena y Boyomo - Osasuna se pegó un tiro al pie en el Benito Villamarín. Cualquier opción de puntuar ante el Real Betis la tiraron por tierra sus centrales con dos errores que costaron goles y, por consiguiente, el partido. Lo cometió con el partido igualado Alejandro Catena, que tras una buena acción defensiva en su área, se complicó con el balón, quiso rizar el rizo con un giro y acabó perdiendo el balón para que Ez Abde acabase mandando a la red el regalo.

EFE SEVILLA, 28/09/2025.- Los jugadores del Betis celebran el primer gol del equipo bético durante el encuentro correspondiente a la jornada 7 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Betis y Osasuna en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz.

Era el minuto 19 y los presentes no acabaron ahí. Cualquier intento de reacción del conjunto rojillo se cerraría en una primera parte para el olvido, en el 38, cuando Enzo Boyomo se contagió y en salida de balón le regaló un pase a Pablo Fornals. El castigo del Cucho, con un disparo seco inalcanzable para Sergio Herrera, sentenció el encuentro.