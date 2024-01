El valor de un regalo de Reyes Magos a las familias más desfavorecidas de Telde

La emotiva costumbre de regalar juguetes durante la celebración de los Reyes Magos adquiere un significado especial al brindar sonrisas y esperanza a niños con menos recursos, encarnando así el espíritu de generosidad y solidaridad en estas fechas entrañables. En este contexto, la Asociación "Hoy por Ti Gran Canaria, de la que es responsable el Jazael Quevedo, este año con la ayuda del activista social, Carlos Carreño, ha organizado una noble iniciativa destinada a recoger juguetes para los pequeños más desfavorecidos, programada para llevarse a cabo el 4 de enero, a partir de las 16:00 horas, en la Plaza del Calero Alto, en Telde

La importancia de esta noble causa radica en el poder transformador que tiene un simple juguete en la vida de un niño. Los regalos recibidos durante la época de Reyes no solo representan un objeto material, sino que también simbolizan ilusión, alegría y la sensación de ser especiales para alguien. Para los niños provenientes de hogares con dificultades económicas, estos regalos pueden marcar la diferencia entre una Navidad sin expectativas y una llena de emociones positivas.



La iniciativa de la Asociación "Hoy por Ti Gran Canaria" ha convocado a la solidaridad de la comunidad, invitando a todos los ciudadanos a contribuir con esta loable causa. La recogida de juguetes en la Plaza del Calero Alto es un gesto de generosidad que pretende asegurar que cada niño, sin importar su situación económica, tenga la oportunidad de recibir un regalo durante la festividad de Reyes.



Este evento no solo promueve la generosidad y la empatía, sino que también resalta la importancia de la unión comunitaria en momentos clave del año. La solidaridad de los habitantes de Telde y de toda Gran Canaria se muestra en su máxima expresión a través de este acto de donación, demostrando que juntos es posible crear momentos especiales para aquellos que más lo necesitan.



La Plaza del Calero Alto se convertirá así en un lugar de encuentro donde la solidaridad y la esperanza se materializan en forma de juguetes donados, llevando alegría a los niños que, de otra manera, podrían no tener la oportunidad de experimentar la magia de la noche de Reyes. La Asociación "Hoy por Ti Gran Canaria" reafirma con esta acción su compromiso por construir una sociedad más justa y solidaria, en la que cada niño tenga la oportunidad de vivir la ilusión de recibir un regalo en una fecha tan especial como la Epifanía.