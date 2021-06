Una joven canaria con cáncer de mama: “Hacer un test de mutación genética puede evitar la enfermedad”

Carolina Álamo, es una mujer de Gran Canaria de 31 años de edad con cáncer de mama. Está recogiendo firmas para presentarlo en el Parlamento de Canarias. Quiere que se informe a los pacientes de cáncer de que sus familiares pueden prevenir la enfermedad si se someten al test de mutación genética BRCA1 .

En su carta relata que en 2019 le diagnosticaron cáncer de mama y, a día de hoy, sigue en tratamiento para tratar de vencerlo.

“Aunque lo cierto es que mi andadura con el cáncer no empezó en 2019. Podríamos situar el desencadenante de este largo camino en el caso de mi tía, a quien le diagnosticaron cáncer hasta tres veces y a la que la enfermedad se la acabó llevando. Su recaída en la enfermedad nos llevó al resto de familiares a hacernos un test de mutación genética. Así lo supe, di positivo en BRCA1”.

Carolina: “Esta mutación en el gen implicaba que tenía alrededor de un 80-90% de posibilidades de padecer cáncer de mama, así como un 45-60% de desarrollar cáncer de ovario. Sí, casi me aseguraba que iba a pasar por la enfermedad.¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas podrían predecir que van a padecer alguno de estos tipos de cáncer, y actuar de forma preventiva”.

Insiste en que hay una manera de parar la enfermedad si se brindara la información al paciente para que, en función de los resultados, este decida lo que hace”.

EL GEN BRCA1, PRIMORDIAL EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

En la carta que podemos ver en la web de firmas relata su historia: “Tenía 25 años cuando me enteré de que había dado positivo en el gen BRCA1. En aquel momento tuve que informarme de todo lo que aquello implicaba. Entre otras cosas, si quería tener hijos, me aconsejaron tenerlos antes de cumplir los 30, y al alcanzar la treintena, realizarme la mastectomía. Y aquel era mi plan a seguir. Pude pasar por in vitro y asegurarme de que mi hija no tendría el gen.Y, cuando ya había sido madre, y estaba a punto de someterme a la intervención mamaria, en una prueba previa a la cirugía, me detectaron el tumor”.

“¿Qué aprendí de aquello?, ¿Qué os puedo enseñar?, Que no podemos jugar con el tiempo. Acudía a revisiones ginecológicas cada seis meses. Y sí, en seis meses me detectaron cáncer de mama con metástasis en la columna. Tener el gen acelera el avance de la enfermedad en gran medida”, señala.

“Tras probar hasta cinco tratamientos, a día de hoy puedo decir que el último está funcionando bien, y el tac más reciente indica que los marcadores tumorales son bajos, lo cual es muy buena noticia. Tan solo tenemos que esperar que el tratamiento siga funcionando, porque la presencia del gen lo dificulta todo, al ser mucho más resistente a las quimios”.

Concluye destacando que “se ahí la importancia de disponer de esta información a tiempo, de poder someterse a la prueba genética y, en función de los resultados, poder tomar decisiones. ¿Sabéis cuántas personas desconocen la existencia de esta mutación y de la posibilidad de someterte al estudio genético?. Se trata de una mutación casi desconocida en España que hace que las portadoras se encuentren muchas veces con una desinformación completa. Por eso me gustaría dar visibilidad a mi realidad, que puede ser la realidad de otras muchas mujeres y pacientes”.

PIDE QUE DIFUNDAN ESTA INFORMACIÓN

Concluye destacando: “Por eso os pido apoyo y difusión, para que firméis y difundáis esta campaña, poniendo el valor la información de algo que puede ser tan trascendental en nuestras vidas y nuestra salud. También quiero dirigirme desde aquí a nuestros representantes políticos en el Parlamento canario, para plantearles lo siguiente: ¿Por qué no informar a los ciudadanos acerca de la posibilidad de realizarse el test de mutación genética BRCA1? Estaríamos dando un gran paso en favor de la prevención y la vida”.

Quien quiera colaborar en la firma y darle apoyo tan solo tienes que darle click aquí.