El emocionante testimonio del primer trasplantado de riñón en Canarias por cirugía robótica: “Es lo más grande que puede hacer un hermano por otro”

No todas las noticias que tienen que ver con el Hospital Universitario de Canarias son negativas. Definitivamente, no. Y es que este complejo hospitalario, tan denostado en otros aspectos, se encuentra en la élite, en la “champions league” de los trasplantes, siendo uno de los centros de referencia en este aspecto a nivel nacional, con una larga trayectoria de más de tres décadas.

Y el último, sin duda, es de los más reseñables. Y es que El equipo de Trasplantes del HUC, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó, el pasado 6 de febrero, el primer trasplante renal de donante vivo mediante cirugía robótica, utilizando el robot da Vinci, en Canarias. El receptor recibió el alta a los once días de su intervención y el donante en seis días.

hito histórico

Desde la consejería de Sanidad, hablan de “hito histórico” y todos los profesionales implicados, desde el gerente, Adasat Goya, hasta el jefe del servicio de Urología, Tomás Concepción, pasando por el jefe de servicio de Nefrología, Domingo Hernández, se encuentran muy contentos.

Hablamos de un procedimiento que requiere de un nivel de especialización muy alto. Solo hay cinco hospitales en toda España que utilizan la cirugía robótica par el implante del riñón. La extracción del riñón se realiza por vía laparoscopia, una técnica mínimamente invasiva para el donante. El trasplante renal en el receptor se realiza simultáneamente, de tal manera que el riñón se trasplanta de forma inmediata, menos de una hora tras la extracción.

En cifras 3.600Personas que necesitan diálisis o un trasplante en Canarias

Hasta ahora, el implante del riñón se llevaba a cabo mediante cirugía abierta. El uso de la cirugía robótica comporta numerosas ventajas, ya que minimiza las complicaciones y favorece una rápida recuperación del paciente trasplantado. Se realizan cuatro pequeñas incisiones en el abdomen para colocar los brazos del robot y una incisión en el ombligo del paciente por el que se introduce el órgano.

el gesto más bonito de un hermano

Hoy, el paciente trasplantado, José Blas Laiz, ha relatado en Herrera en COPE Tenerife cómo ha sido todo el proceso, y se ha referido, especialmente, a su relación con un donante vivo muy especial. Y no es otro que su propio hermano Pablo, que ha permanecido 6 días ingresado en el hospital con el objetivo de que José Blas, pueda volver a tener calidad de vida. “Ha sido un gran gesto de amor fraternal, en el que lo único que busca es ver a la otra persona bien y feliz”, ha afirmado nuestro protagonista, recalcando que. En definitiva, “lo más bonito y lo más grande que puede hacer un hermano por otro”.

Equipo de trasplante del HUC

Emocionado, José Blas explica que la acción de Pablo, “supone donar una parte de ti para mejorar la vida de tu hermano, y supone volver a compartir cosas que necesitamos compartir”. Como anécdota, cuenta que “durante años, mientras se desarrollaba mi enfermedad renal, mi hermano me decía que cuando hiciera falta, él estaría ahí, y me donaría uno de sus riñones”. Cuando llegó el momento crítico, cuando su hermano quedo atado a una máquina de diálisis, “Pablo no titubeó y cumplió su promesa”.

Precisamente ese parentesco ha sido clave desde el punto de vista médico para contar con la compatibilidad necesaria, “porque compartimos grupo sanguíneo, y genética, pero a nivel humano, está claro que nos ha unido más todavía”.

Feliz, José Blas se prepara para recuperar la normalidad en que día a día, por fin, con calidad de vida, y es que “la mejor imagen ha sido cuando se han llevado todos los aparatos de diálisis de aquí” .