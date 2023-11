El sector turístico de Gran Canaria: “La isla debe ser sede del mundial 2030”

La sala de exposiciones del Canarias 7 acogerá en sus instalaciones un almuerzo coloquio del Skal Internacional Gran Canaria "Gran Canaria, isla mundial 2030". En dicho encuentro, el presidente insular, Antonio Morales, ha querido resaltar que la isla tiene muchas posibilidades de finalmente ser elegida, pero no será hasta junio de 2024, cuando podamos saber algo más.

En Herrera en COPE Gran Canaria, Antonio Morales ha expresado su deseo de que podamos pasar de fase y ser una de las sedes elegidas para ese campeonato internacional. Cuenta que ya en los nuevos presupuestos insulares, queda contemplada una partida específica para la ampliación y renovación del Estadio de Gran Canaria, haciendo diferentes trámites, pero hasta que no haya una decisión tomada por parte de la federación no sabrán cuándo iniciarán las obras.

“La decisión no la tomará la federación hasta junio de 2024. Lo que sí estamos es atento a lo que pueda ir surgiendo, por eso vamos a seguir apostando por el inicio de la obra y de hecho, hemos dado una partida presupuestaria específica para ellos. Seguiremos haciendo las negociaciones con el resto de las instituciones y con aquellas personas que tienen capacidad de decidir esta situación", añade.

En los presupuestos han aprobado un plan plurianual para empezar las obras este mismo año. Cuenta que se han planteado dos escenarios que irán en función de la decisión que se tome finalmente. "La ampliación no será la misma si somos sede del mundial o no lo somos. Por eso hay que valorar y que puede existir dos circunstancias distintas.

El presidente insular insiste en que "todo el mundo les asegura que estamos entre las cinco o seis propuestas mejorar valoradas. No creo que en estos momentos exista o estén en contra de una propuesta como la de Gran Canaria que cumple con la mayoría de sus requisitos. Nadie tiene la planta hotelera que tenemos nosotros, menos Madrid, Barcelona o Bilbao, nadie tiene esas conexiones aéreas como la que tenemos nosotros o incluso seguridad sanitaria o climática. Tenemos zonas de ocio, transporte público, aparcamiento suficientes en la ciudad y en el entorno, así como distintos espacios culturales".

El sector turístico y la sociedad civil también apoya la candidatura

En dicho encuentro se han reunido profesionales turísticos, así como empresarios y demás sociedad civil. David Morales, presidente del Skal Internacional Gran Canaria, dice que el encuentro de hoy tiene varios objetivos: presentarles la candidatura de la sede de Gran Canaria para el mundial de fútbol. También para hacer hincapié a la sociedad civil, que está presente y nos apoye esa iniciativa.

"Queremos que sea trascendental para Gran Canaria, tenemos recursos para presentar la mejor candidatura posible. La sociedad civil de Gran Canaria apoya a muerte esa candidatura y ese es el camino que debemos seguir", añade.

David Morales apunta que ya hemos sigo sede del mundial de Baloncesto, por lo tanto, sabemos lo que es ser sede de eventos internacionales por lo que estamos preparados. "Desde el momento en el que te designan sede de un evento de estas características, como ya ocurrió con el mundial basket, todas las instituciones, los sectores empresariales y la sociedad civil en general nos ponemos a trabajar en aras de crear infraestructura, así como crear los servicios que acaban quedándose en la isla en pro a la sociedad"

Insiste en que "estamos bastante preparados para acoger eventos de esta magnitud. La perspectiva no solo es turística, es social, es medioambiental, es deportiva, etc. Gran Canaria tiene equipos baloncesto, balonmano, voleibol, etc. , que juegan en competiciones europeas, ya hemos acogido competiciones internacionales de primerísimo nivel y por eso estamos más que preparados".

Este almuerzo coloquio está patrocinado también por Hospitales Universitarios San Roque, Marquesa by José Rojano, Comercial Naranjo, Cope Canarias y Skal Internacional Gran Canaria.