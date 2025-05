El PSOE en Gran Canaria cuantifica el impuesto turístico entre 3 a 1,5 euros en función de la categoría del establecimiento

Gran Canaria - Publicado el 14 may 2025, 13:38 - Actualizado 15 may 2025, 07:36

El debate sobre la implantación de un impuesto turístico en Canarias vuelve a estar en el foco de la actualidad. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Carlos Álamo pidió al ejecutivo regional que "sea valiente" y articule una tasa turística que permita convertir la bonanza actual del sector en una herramienta útil para "mejorar la vida de la gente".

Según explicó Álamo, la propuesta socialista plantea una tasa diferenciada en funcion de la categoría del alojamiento: entre 3 a 2,5 euros y medio por noche y persona en alojamiento de hoteles de cinco y cuatro estrellas y 1.5 euros para hoteles o apartamentos de menor categoría. A partir del octavo día de estancia, este impuesto se reduciría un 50 %, con el objetivo de no penalizar a los turistas de larga duración.

El impuesto no se aplicaría a los canarios

El consejero defendió que esta medida no la pagarían los canarios, subrayando que existe una "desigualdad fiscal" evidente entre resientes y visitantes que debe ser corregida. La controversia a esta petición del PSOE surge porque esta formación gobernó en el mandato anterior y teniendo la posibilidad de articularla, no lo hizo. Álamo justificó esta decisión afirmando que fue una legislatura "muy difícil, con una pandemia que generó un cero turístico y esto generó una lenta recuperación del sector", recalcando que "no fue hasta 2023 cuando alcanzamos la verdadera normalidad."

Aunque no se atrevió a ofrecer una cifra concreta sobre la posible recaudación. Álamo aseguró que serían millones de euros los que podrían destinarse a la mejora de la sostenibilidad como destino, el mantenimiento de los espacios públicos y especialmente a paliar los efectos de la presión del turismo sobre la vivienda: "todo lo que no se gaste en turismo, que se destine a la vivienda" insistió defendiendo el uso finalista de la recaudación.

El CAbildo esta estudiando implantarla si el gobierno regional no la articula

El consejero también reveló que si el Gobierno autonómico no actúa, el cabildo "está estudiando" implantarla de forma autónoma, "pero no es la mejor opción para evitar competencias entre islas". Álamo no eludió el debate sobre una tasa para la visita de espacios públicos como el Roque Nublo: "En las dunas de Maspalomas no es posible aplicar una tasa, pero en otros espacios como el Roque Nublo, tarde o temprano se acabará implementando".

El titular de turismo del Cabildo de Gran Canaria, también se refirió a la manifestación del próximo 18 de mayo convocada por la coordinadora Canarias tiene un Límite, "respetando su derecho a la manifestación, creemos que nosotros hemos apostado por la calidad y no por la calidad" apostillando esta afirmación con los datos del año pasado que arrojan cifras récord de llegadas con unos 4.700.000 turistas con un gasto en destino superior a los 6.000 millones de euros: "lo que realmente queremos impulsar es maximizar el gasto en destino, ya que en número de llegadas es complicado porque todos los hoteles están en ocupación muy alta", no obstante, vaticina que "en virtud a los índices del primer trimestre, seguramente superaremos estos datos".

La propuesta del PSOE insular se suma a una conversación más amplia que ya han abierto en otras regiones turísticas europeas. En el caso de Canarias, donde el crecimiento turístico convive con la crisis del acceso a la vivienda y las tensiones sobre el modelo económico, el impuesto turístico podría ser tanto un símbolo de cambio como una herramienta práctica para equilibrar un desarrollo sostenible.