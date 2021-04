Presentan dos libros para ayudar a prevenir el acoso escolar en Canarias

Más de 100 niños sufren acoso escolar en las aulas de Canarias. El Archipiélago es la cuarta comunidad autónoma que registra más casos de bullying en toda España, por debajo de Andalucía, Madrid y Valencia. Durante 2017, el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y la Policía Local registraron alrededor de 1.054 casos entre diferentes puntos del país. Así lo constata epdata.es, a raíz de los últimos datos recogidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El escritor teldense Alejandro Dieppa León presenta hoy, viernes 30 de abril, sus dos nuevos libros ‘Malas intenciones’ y ‘Nenedán y la anepa’. El acto se celebrará en el Museo de Elder, ubicado en la capital grancanaria, a partir de las 18:30 horas de la tarde. Debido a las restricciones por la Covid-19, el aforo es limitado, por lo que se podrá acudir tras inscribirse previamente en la página oficial del museo.

Ambos trabajos se han elaborado para los docentes con el objetivo de prevenir o detectar casos de acoso desde edades tempranas. Ambos proyectos incluyen un cuestionario, al que se accede a través de un código QR. Dieppa elaboró estas herramientas con la ayuda de Chaveli Ramos Castro, maestra de Educación Especial y psicopedagoga que desarrolla su labor en el CEIP Roque Aguayro.

Asimismo, los libros cuentan con la ilustración de Guillermo Sánchez, con la elaboración de un cortometraje de la mano de Esteban Rodríguez para su difusión en los centros y la colaboración de José Gilberto, director del Museo Elder.

Por otra parte, los beneficios obtenidos de ambas publicaciones serán destinados a la Asociación Parkinson de Gran Canaria y Patologías Afines, de la cual Alejandro Dieppa también es usuario.

El autor ha explicado que ‘Nenedán y la anepa’ está ambientado en la época pre-hispánica en la que, a través de un lenguaje para menores de 11 años, se puedan detectar estos abusos. En la misma línea, ‘Malas intenciones’ tiene como público objetivo a niños más mayores de dicha edad, con el objetivo de “espabilarles porque ya van a entrar al instituto” y que, con la ayuda de una jerga más explícita, sean capaces de detectar un posible acoso o solicitar auxilio.

UN MAPEO PARA EL BULLYING

La intención del escritor es que estos hechos se descubran a raíz de un mapeo, como el de los criminólogos, pero esta vez realizados por los psicólogos, psicopedagogos y mediadores escolares. Los profesionales deberán coger dichos test y comenzar a rastrear para detectar a las víctimas o a los posibles acosadores.

La idea surgió cuando, en una presentación de ‘Malas intenciones’ en Telde hace unos años, una madre y su hijo se acercaron a Dieppa tras escuchar la historia. El niño le confesó que se sentía como Alberto, el personaje que sufría el acoso. “Entonces, ahí, se me encendió la bombilla”, aseveró el literato.

A partir de ese momento, comenzó a investigar, a buscar datos, a preguntar a los expertos y a escuchar a los niños de los colegios a los que acudía a presentar sus libros. Y, de repente, “llegué a la conclusión de ‘Nenedán y la anepa’ y ‘Malas intenciones’ los podía convertir en un proyecto”, añadió el autor.

Así, reunió al equipo necesario para unir su trabajo con la psicología, lo que dio como resultado una herramienta eficaz que puede hasta llegar a detectar el origen del bullying: si se produce por temas raciales, por temas de conducta de género, de religión, de raza, de sexo, de condición sexual...

“LO ÚNICO QUE TIENE EL PROFESOR ES PERSPICACIA”

Por tanto, el escritor ha reiterado que “lo único que debe tener el profesor es la perspicacia de saber qué alumno a contestado qué cosa. Pero no con el ánimo de difundir, sino acudir al psicopedagogo y empezar a trabajar. El profesional debe determinar quién puede estar siendo acosado o ser un posible acosador”.

Según Alejandro Dieppa, muchos docentes con los que ha podido hablar le han confesado que “quieren ponerlo en práctica”. El novelista ha aprovechado la ocasión para también explicar sus teorías sobre por qué ocurren estos casos en las escuelas.

“Lo que ocurre en los centros escolares, según yo he deducido a través de los años, es que los profesores no tienen el don de ubicuidad. Entonces, lo que es obvio es que, si ellos ven una mala acción, la van a recriminar. Pero ellos no controlan lo que es del colegio hacia fuera. Cuando ellos recriminan, ya están poniendo al acosador y al acosado en un enfrentamiento”, ha opinado.

El literato ha sujetado que los padres también pueden utilizar esta herramienta en casa, pero recomienda que graben a sus hijos para luego trasladárselo a un profesional que les aconseje. Esto se debe a que, tal y como ha explicado Alejandro Dieppa, “ese test no puede ser tomado por gente que no esté cualificada para determinar, discernir y aconsejar. Y eso solo lo pueden hacer psicólogos, psicoterapeutas y mediadores escolares que están preparados”.

Otra cosa que ha destacado Dieppa es que, para que el proyecto funcione, es necesaria “la implicación del profesorado, que también tienen que asumirlo”. “El compromiso social tiene que estar ahí y mi único objetivo personal es el hacer el bien”, ha recalcado.

REEDUCAR, EL ARMA MÁS PODEROSA

El autor no acepta un no por respuesta y mucho menos el argumento de que los centros escolares no tienen los recursos suficientes para contratar al personal pertinente. Por tanto, recomienda que los directores de los colegios acudan al número habilitado por la administración, pues “los niños, niñas y jóvenes necesitan un respaldo y los que acosan necesitan un reciclaje”. De hecho, el escritor ha confirmado que “este método no intenta condenar a nadie, sino que pretende prevenir y ahí también entra el reeducar”.

“¿Para qué tenemos el número de teléfono que llamamos? ¿Para qué tenemos ese gran grupo de psicólogos y personal comprometido con la defensa de los menores? ¿Para qué tenemos a los inspectores escolares? ¿Para sentarlos en una mesa? No. Los colegios que no tengan medios o que no tenga el personal adecuado cogerá ese dossier, anónimamente y respetando la integridad del menor siempre porque cualquier escapatoria puede incurrir en que haya una tragedia, y lo enviaría a las autoridades correspondientes”, ha expresado.

De este modo, Alejandro Dieppa ha asegurado que no quiere “sustituir métodos, sino complementarlos”, con la intención de que “nadie sufra y llegue a pasar lo que yo sé que se puede llegar a pasar con esto. Créame, me acongoja el corazón saber que en la pandemia estos casos se hayan multiplicado por veinticinco y no quiero ver en qué puesto queda Gran Canaria”.