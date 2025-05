Se hace pasar por el propietario y estafa 39.000 euros al inquilino

Gran Canaria - Publicado el 07 may 2025, 13:41 - Actualizado 07 may 2025, 13:43

Durante más de 9 años; Matteo Grecco creyó estar haciendo lo correcto: pagar puntualmente el alquiler de su vivienda en San Fernando de Mas palomas, Durante los dos primeros años a un supuesto propietario a razón de 420 euros, alguien que con aparente normalidad, se presentaba como el dueño del inmueble y en los próximos 7 años, por arte de magia, el pago fue satisfecho a otra persona "los dos primeros años fue la misma cantidad, pero después me la subió a 250 euros". El total superaba los 39.000 euros.

Mattteo desveló en Herrera en COPE Gran Canaria con una mezcla de incredulidad, resignación y enfado su experiencia: "he estado pagando durante años a personas que no eran los dueños y me siento engañado y estafado", y no es el único porque tras saltar la liebre se percató de que hay muchos más vecinos en su misma situación: "es un edificio muy viejo, de unos 50 años", que normalmente es habitado por personas con bajos ingresos económico.

La historia comienza con dos engaños: el primero durante dos años y el segundo hasta que se dio cuenta. Afortunadamente, todo cambió cuando unas lluvias inundaron la vivienda, "ahí lo que me comentó es que hay que hablar con el que realmente sabe y me remitió a otra persona que no conocía". Al final tuvo que arreglar la casa él mismo, pero los albañiles no hicieron un buen trabajo "y recientemente se me volvió a inundar", incluso tuvo que romper el suelo de la vivienda para encontrar una arqueta que perdía agua y le generaba humedades.

un alquiler sin dueño

Conoció a una vecina, María. Fue un encuentro fortuito, pero esclarecedor: "conversando casualmente, María me dijo que estaba pasando por el mismo trance y me ayudó no solo dándome consejos, sino también me acompañó visitando diferentes edificios oficiales para encontrar el origen del engaño".

"Fui al registro de la propiedad y resulta que no aparece el nombre del señor que dice ser el propietario, lo cierto es que no tengo ni idea quien puede ser", asustado e impresionado y también muy afectado y enojado acudió a catastro: "cuál fue mi sorpresa cuando no aparece, vivo en una casa fantasma porque no tiene registro catastral".

ESTAFADORES A LA FUGA

Desde que Matteo descubrió el engaño y presentó la denuncia, "el estafador no ha vuelto a dar la cara". Reconoce que "antes pasaba cada día cinco a cobrar, desde la denuncia no lo he vuelto a ver, este mes he dejado de pagar". A día de hoy, Matteo no es el único. El vecindario esconde varias historias similares, de personas que viven en viviendas sin registro legal y que han sido víctimas de la misma táctica: cobrar sin título, aprovecharse del desconocimiento y la necesidad y desaparecer cuando se destapa la verdad.

El caso de Matteo, pone de manifiesto una laguna muy preocupante: la existencia de inmuebles no registrados, la falta de inspección sobre los contratos de alquiler y la desprotección legal de inquilinos que, como Matteo, actuaron de buena fe. Mientras las autoridades investigan, Matteo y sus vecinos siguen habitando en un limbo legal, en casas que, incluso a ojos del catastro, simplemente no existen.

"Me estafaron, pero aprendí", dice ahora con la voz de quienes también han sido engañados, espera que se haga justicia y que nadie más vuelva a vivir durante años, una mentira disfrazada de alquiler