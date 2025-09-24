Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en epicentro de la lucha contra la trata y la explotación sexual

Entrevista a Begoña Vera organizadora del evento de las Jornadas de Sensibilización contra la Trata con fines de Explotación Sexual

Con motivo del Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas, celebrado este 23 de septiembre, Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en el centro de las protestas y actividades de concienciación. La Casa de Colón acogió durante los días 23 y 24 unas jornadas organizadas por el programa Daniela Oblata, que en esta edición se abrió al público general con el objetivo de informar, sensibilizar y generar pensamiento crítico.

España, el “prostíbulo de Europa”

La organizadora del evento, Begoña Vera, subrayó la magnitud del problema en nuestro país:“España es uno de los tres países del mundo con mayor consumo de prostitución y trata. Lo dice la OMS, la ONU, la Comisión Europea: España es el prostíbulo de Europa”.

En el caso de Canarias, la situación se agrava por la movilidad asociada al turismo y la posición geográfica del archipiélago. Según Vera, es “una de las regiones donde más prostitución hay” y donde operan numerosas redes de captación.

Captación digital y menores en riesgo

La evolución del sistema prostitucional hacia lo digital, explicaron en las ponencias, ha multiplicado las dificultades para detectar casos y proteger a las víctimas. “Hoy es muy fácil captar a chicas menores. Puede ser tu hija de 14 años, en su cuarto, con el ordenador. Desde ahí puede ser captada”, advirtió Vera. La falta de una educación afectivo-sexual sólida fue uno de los déficits más señalados, ya que deja a la juventud expuesta a la manipulación.

Educación como herramienta de prevención

Para Vera, la clave pasa por proporcionar herramientas desde edades tempranas:“La mejor herramienta sería la educación afectivo-sexual, que no tenemos. Los niños y niñas deben aprender cuáles son los límites de su cuerpo, qué se puede hacer y qué no”.

Además de la educación, los organizadores insistieron en la necesidad de visibilizar y romper la normalización de una realidad “que está a nuestro alrededor, que nos atraviesa y que condiciona nuestra sociedad, pero que preferimos no mirar”.

Las jornadas apostaron por la cultura como eje vertebrador de la sensibilización. A través de ponencias y exposiciones, se trasladó a la ciudadanía una mirada crítica hacia las estructuras que perpetúan la trata y la explotación sexual.

“Queremos que la sociedad deje de edulcorar o romantizar lo que está pasando. Hay que hablarlo, visibilizarlo y actuar”, concluyó Vera.