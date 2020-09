La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha emitido un comunicado que hacía saltar las alarmas de las Asociaciones de Madres y Padres y algunos profesionales del ámbito del derecho. En este informe se solicitaba a los padres que firmasen una autorización para que los niños de infantil y primaria que asisten a colegios ubicados en las zonas con un nivel de contagio más alto sean testados a través de pruebas PCR para comprobar si tienen el virus o no. Además, los que no autorizaran la realización de las pruebas no podrían llevar a los niños al colegio teniendo que cumplir una cuarentena obligatoria en casa.

Loli Rodríguez, viceconsejera de Educación del Ejecutivo regional ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que esta decisión se ha tomado porque hay que priorizar la salud colectiva. “Estamos viviendo en comunidad, no se trata de un individuo. Además, nos basamos en la legalidad y en la situación en la que nos encontramos que es muy excepcional”,apuntaba.

Según la viceconsejera, dado que no podría comprobarse si ese menor es positivo o no si sus padres o tutores no autorizan la prueba se le requerirá una cuarentena obligatoria para que no ponga en riesgo la salud del resto. “Si en un lugar aparece un positivo, Sanidad establece que debe estar aislado y los rastreadores le realizan un seguimiento, en los colegios es el mismo proceso”.

Además, según Rodríguez, por el momento no se les ha comunicado ningún dato de padre que haya querido que su hijo entre en un centro sin guardar la cuarentena y sin permitir que se le realice el PCR. “Si los padres se niegan en rotundo a que se le realicen PCR a los niños en las escuelas no podrán entrar al aula”.

Actualmente de los 320.000 alumnos de Canarias solo 34 han dado positivo a través de los cribados masivos o por pruebas que se han realizado tras haber experimentado síntomas relacionados con el coronavirus. Según la viceconsejera, “unos datos bastante positivos que pueden llevar a los padres a estar tranquilos”. Además, según Rodríguez, “se está cumpliendo con todos los protocolos y seguimientos”.

Sin embargo, en estos momentos están totalmente paralizados los cribados masivos que se habían comunicado a principio de curso. Algo que Loli Rodríguez justifica porque “hay pausas por la cantidad de pruebas que se realizan al mismo tiempo”. Ella insiste en que es Sanidad y, Salud Pública específicamente, la que les marca los tiempos.

“UNA MASCARILLA DE REPUESTO Y UN GEL INDIVIDUAL”

Asimismo, la Federación de AMPA Galdós ha denunciado en los últimos días que algunos centros educativos están requiriendo a los padres que se hagan responsables de proveer algunos materiales que no son de uso individualizado para los niños después de que la Consejería haya asegurado que iba a dotar con 1.500 euros más a los centros para material específico de protección de la Covid-19.

Loli Rodríguez aseguraba que lo único que deben llevar los menores a la escuela es un gel hidroalcohólico de uso personal y una mascarilla de repuesto, el resto de elementos que algunos centros están solicitando –rollos de papel industrial, papel higiénico, botes grandes de gel, entre otras cosas- no tienen por qué proveerlas.

“No entiendo esas solicitudes intentaremos aclarar qué ocurre”, destacaba la viceconsejera.

Loli Rodríguez insistía en que la comunicación con la comunidad educativa es constante, así como con los expertos de Sanidad. “Habrá momentos de alzas y bajas porque estamos en una situación de pandemia y no la controlamos nosotros, pero las pautas estarán marcadas”, aclaraba.