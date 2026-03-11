La historia de Lola Ortiz: del intento de suicidio a una vida "llena de cosas maravillosas"

La psicóloga y exreina del Carnaval, Lola Ortiz, ha compartido su sobrecogedor testimonio de superación en el programa Herrera en COPE Gran Canaria, conducido por Javier Benítez. Ortiz ha narrado en primera persona el oscuro momento de su vida en el que intentó suicidarse y cómo, tras ser rescatada, logró reconstruir su vida hasta llegar a ser la profesional que es hoy, con un poderoso mensaje centrado en la importancia de la salud mental y las redes de apoyo.

Lola Ortiz ha explicado que la ideación suicida es “más común de lo que creen”, sobre todo ahora que, como psicóloga, conoce más de cerca esta realidad. En su caso, una situación personal muy problemática la llevó a un punto de sufrimiento extremo, sintiéndose aislada y sin las herramientas necesarias para afrontarlo. “Me daba mucha vergüenza contar la situación que estaba viviendo”, ha confesado sobre el sentimiento que le impedía buscar ayuda.

El detonante y la multicausalidad

Aunque ha admitido que hubo un detonante que la hizo sentirse “completamente sola”, Ortiz ha subrayado que los suicidios son multicausales y resultado de un desgaste progresivo. La sensación de incapacidad para salir de esa espiral de dolor fue lo que la condujo a tomar la decisión. “Sentía que quería dejar de sufrir”, ha expresado para explicar la verdadera motivación detrás de su intento.

El suicidio no es tanto el quiero morir, sino el quiero dejar de sufrir, quiero que este sufrimiento pare y desaparezca" Lola Ortiz psicóloga y

El punto de inflexión llegó al despertar en un hospital, un shock que la hizo consciente de la gravedad de su acto. Fue entonces cuando contactó con su hermano y su mejor amiga, venciendo la barrera del estigma. “Hay mucha vergüenza en el tema del suicidio, es un tema tabú”, ha recordado. En ese momento entendió que necesitaba ayuda psicológica para salir adelante.

Una red de apoyo como salvación

Ortiz ha destacado el papel fundamental de su red de apoyo. Su mejor amiga cogió un vuelo desde Londres y se instaló en su casa durante un mes, un gesto que ha calificado como clave en su recuperación. “Me sentí superarropada, entendieron la situación que estaba viviendo, me apoyaron”, ha afirmado, describiendo el proceso como “muy bonito”.

Más allá de aferrarse al deporte o a los estudios, se aferró “a la idea de la vida”. Recordar su propia resiliencia y su capacidad para superar momentos duros en el pasado le dio la fortaleza necesaria. “Me di cuenta de, jolín, Lola, tú has sido capaz de salir de otras situaciones, tienes la fortaleza para salir y quieres vivir”, ha rememorado.

Lola Ortiz, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Una nueva vida centrada en el crecimiento personal

Hoy, Lola Ortiz describe su mayor triunfo como el haber conocido su “mundo interior” a través de la terapia. Para ella, el éxito ha sido “poder ser una misma, no tener que complacer a los demás y sentirse orgullosa”. La paz la encuentra en las cosas sencillas, como estar en casa con sus perros o escuchar la lluvia, lejos de la sobreestimulación de la sociedad actual.

Finalmente, ha lanzado un mensaje de esperanza y un consejo claro para quien pueda estar en una situación similar: hablarlo. “Que no sea algo que solo sepa esa persona”. Recomienda contarlo a un amigo o, idealmente, pedir ayuda profesional y llamar a la línea de atención a la conducta suicida, el 024. Porque, como concluye, cuando se aprende a sostener el malestar, “la vida empieza a tener otro color” y se abre “un mundo lleno de oportunidades”.