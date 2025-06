Juan Pablo, autónomo y trabajador por cuenta ajena, 18 horas de jornada laboral: "Cuando llego a casa el trabajo me motiva para seguir adelante"

En un mundo cada vez más exigente para los trabajadores por cuenta propia, la figura del autónomo en pluriactivdad se ha convertido en símbolo de resistencia, creatividad y sobre todo tenacidad y esfuerzo. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó Juan Pablo, de procedencia colombiana, ha convertido cada dificultad en una oportunidad y cada jornada laboral en un paso más para cumplir su gran sueño.

Juan Pablo llegó hace dos años a Canarias con una maleta cargada de ilusión: "fui futbolista en mi país y también en Perú, pero vine a Canarias gracias a mi tía", narra. Su historia no es la de un ascenso fulgurante, porque no lo ha pasado bien en sus comienzos, se trata de una perseverancia aprueba de todo.

"Al venir a Canarias hice de todo: vendí ropa, limpié coches, trabajé en la construcción, fui jardinero, a veces ni siquiera me pagaban", recuerda. Pero detrás de estas tareas, duras y cuando tocaban mal remuneradas, había una vocación intacta: la peluquería. Y fue en la peluquería Castellano donde encontró el primer respiro en su ruta laboral: "logré un puesto de trabajo en mi vocación", afirma orgulloso.

Pero Juan Pablo no se conformó con lograr un empleo en lo que le apasiona. En sus dos únicos días libres se dedica a su gran sueño. Fundó su empresa, Cuidalook. Un proyecto nacido del corazón, de las ganas, de la perseverancia y tenacidad que ofrece servicios de peluquería a personas discapacitadas o cualquiera que por diferentes motivos no pueden salir de casa: menores con TEA o cualquier alteración psicomotriz, personas con movilidad reducida, directamente a sus hogares.

"No tengo días libres", admite. Su rutina es agotadora con jornadas que superan las 18 horas diarias: "antes de entrar en la peluquería, atiendo a clientes de mi empresa, como trabajo en horario discontinuo (mañana y tarde), a medio día aprovecho para almorzar, vuelvo a trabajar a la peluquería y cuando acabo, vuelvo a dar servicios en mi empresa", pero aquí no acaba la cosa porque "cuando llego a casa, monto vídeos de redes sociales", para darse a conocer.

Juan Pablo, no busca fama ni compasión, lo que anhela, como tantos autónomos en pluriactividad, es algo más sencillo, "quiero tener más libertad, manejar mis horarios y mis ingresos sin depender de terceros, cuando llegó a casa, el trabajo me motiva para seguir adelante", dice consciente de que ese objetivo aún no es una realidad, pero cada día está mas cerca.

Su historia no es una excepción aislada, pero sí una de las que merecen ser contadas. Juan Pablo representa a miles de trabajadores que viven en la cuerda floja del sistema, pero también es un faro de inspiración: un colombiano en Canarias que eligió no rendirse, mejorar a base de la cultura del esfuerzo. Y en su historia, cabe el sueño de muchos.